    Την ίδρυση νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ζήτησε ο Γ. Αυτιάς

    Πολιτική

    Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, το Ταμείο «θα παρεμβαίνει άμεσα για αποζημιώσεις σε χώρες μέλη της ΕΕ που πλήττονται από φυσικές καταστροφές»

