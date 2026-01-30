Τράπεζες:-Τριπλάσια-νέα-δάνεια-τον-Δεκέμβριο

Συνεπές με τις δεσμεύσεις του για ενίσχυση της χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα παρέμεινε, παρέχοντας σημαντική ρευστότητα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ειδικά προς το τέλος του 2025.

Από το προηγούμενο φθινόπωρο, το τραπεζικό σύστημα έχει επιταχύνει σημαντικά τις χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ανταποκρινόμενο σε ένα διαρκές αίτημα της αγοράς που υπέφερε για δεκαετίες από την έλλειψη ρευστότητας και τις δυσκολίες πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώθηκε χθες από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και από τον Οίκο Jefferies, ο οποίος σε ανάλυσή του επιβεβαιώνει ότι η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα είναι τρεις φορές ταχύτερη σε σύγκριση με την Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον περασμένο Δεκέμβριο καταγράφηκε κυριολεκτικά «έκρηξη» των νέων δανειοδοτήσεων, με τις τράπεζες να ανοίγουν «τέρμα» τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης – κυρίως προς τις επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε έναν μόνο μήνα διοχετεύθηκαν στην αγορά σχεδόν 3,7 δισ. ευρώ καθαρών νέων δανείων, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Ουσιαστικό ο Δεκέμβριος αποτέλεσε μήνα – ρεκόρ για τις εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων, επιβεβαιώνοντας ότι το 2025 οι τράπεζες τήρησαν στο ακέραιο την δέσμευσή τους να χρηματοδοτήσουν την οικονομία.

Χωρίς αμφιβολία η μερίδα του λέοντος κατευθύνθηκε ξεκάθαρα στις επιχειρήσεις. Μόνο τον Δεκέμβριο, τα καθαρά νέα δάνεια προς επιχειρήσεις έφτασαν τα 3,67 δισ. ευρώ, όταν τον Νοέμβριο ήταν μόλις 1,17 δισ. ευρώ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των επιχειρηματικών δανείων ανέβηκε στο 10,7%, ποσοστό που δείχνει ότι οι τράπεζες στηρίζουν ενεργά επενδύσεις, κεφάλαιο κίνησης και μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια.

Οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (βιομηχανία, εμπόριο, τουρισμός, μεταποίηση) απορρόφησαν τα περισσότερα χρήματα, με καθαρή ροή 3,3 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα. Αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεταφράζεται σε περισσότερα δάνεια για επεκτάσεις επιχειρήσεων, κάλυψη αυξημένου κόστους λειτουργίας και φυσικά επενδύσεις σε εξοπλισμό και ακίνητα.

Με το σταγονόμετρο τα δάνεια σε μικρούς επαγγελματίες και αγρότες

Παρ’ όλα αυτά η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά όταν περνάμε στους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις. Παρότι τον Δεκέμβριο καταγράφηκε θετική ροή δανείων 87 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση η χρηματοδότησή τους παραμένει αρνητική (-1,2%).

Με απλά λόγια, μπορεί να μπήκαν λίγα νέα δάνεια στην αγορά, αλλά συνολικά οι μικροί επαγγελματίες συνεχίζουν να δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό χρήμα. Οι αυστηροί όροι, οι ζητούμενες εγγυήσεις και τα υψηλά επιτόκια λειτουργούν ακόμα ως φρένο στο άνοιγμα της στρόφιγγάς.

Ελαφρώς καλύτερη είναι η εικόνα των χρηματοδοτήσεων προς τα νοικοκυριά καθώς, σύμφωνα με την ΤτΕ, τον Δεκέμβριο καταγράφηκε καθαρή αύξηση 118 εκατ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό να διαμορφώνεται στο 2,2%.

Σχολιάζοντας την εικόνα που επικρατεί στις χρηματοδοτήσεις των νοικοκυριών, τραπεζικά στελέχη τονίζουν ότι τα στοιχεία της ΤτΕ, δείχνουν ότι τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια αυξάνονται μεν, αλλά με αργούς ρυθμούς δε, καθώς τα νοικοκυριά παραμένουν επιφυλακτικά λόγω κόστους δανεισμού.

Τριπλάσια αύξηση δανείων σε σχέση με την Ευρωζώνη

Την ίδια στιγμή σε έκθεση του που δημοσίευσε χθες ο οίκος Jefferies, επικαλούμενος τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα δάνεια, επισημαίνει ότι την ώρα που τα δάνεια στην Ευρωζώνη αυξάνονται κατά 3% στην Ελλάδα εμφανίζουν τριπλάσια αύξηση στο 9,3%.

«Η Ελλάδα επέστρεψε» είναι το σχόλιο της Jefferies έπειτα από τη δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα δάνεια, που δείχνουν αύξηση 3% στην Ευρωζώνη, με την ελληνική αγορά να είναι η πιο δυναμική και με διαφορά, αφού εμφανίζει αύξηση 9,3%.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν στην Ευρωζώνη κατά 3,1%, έχοντας σημειώσει αύξηση 3,1% και τον Νοέμβριο. Στη Γερμανία, ο ρυθμός αύξησης ήταν 0,1% (από 0,5% τον προηγούμενο μήνα), στη Γαλλία ήταν 3,5% (από 3,7%), στην Ιταλία ήταν 2,1% (από 2%) και στην Ισπανία ήταν 4,4% (από 3,5%).

Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 12,5%, έπειτα από δύο μήνες επιβράδυνσης και έναντι του 10,9% του Νοεμβρίου. «Η Ελλάδα παραμένει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή για τα επιχειρηματικά δάνεια ανάμεσα στις χώρες που καλύπτουμε, με διαφορά», σημειώνουν οι αναλυτές του επενδυτικού οίκου.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια προς νοικοκυριά, αυτά αυξήθηκαν κατά 3% στο σύνολο της Ευρωζώνης τον Δεκέμβριο, έναντι αύξησης 2,9% τον Νοέμβριο, ενώ στην Ελλάδα, η αύξηση ήταν 2,5%.

Μετά το άνοιγμα της στρόφιγγάς επόμενο στοίχημα για την οικονομία είναι εάν η ρευστότητα θα διαχυθεί και στους υπόλοιπους κλάδο ή θα μείνει όπως σήμερα υπόθεση λίγων και ισχυρών.