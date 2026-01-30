Τραμπ:-Απειλεί-με-δασμούς-τις-χώρες-που-πωλούν-πετρέλαιο-στην-Κούβα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επιβάλει δασμούς στις χώρες που προμηθεύουν με πετρέλαιο την Κούβα, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις της στη χώρα της Καραϊβικής.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε την Πέμπτη προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επισείει την απειλή ότι οι ΗΠΑ «μπορεί» να προχωρούν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους που δεν διευκρινίζεται σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα.

«Επιπρόσθετος τελωνειακός δασμός ad valorem μπορεί να επιβάλλεται σε εισαγόμενα αγαθά που παράγονται από οποιαδήποτε χώρα πουλάει άμεσα ή έμμεσα ή παραδίδει πετρέλαιο στην Κούβα», αναφέρει το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Ο όρος ad valorem («ανάλογα με την αξία» στα λατινικά) σημαίνει ότι οι επιπλέον δασμοί θα είναι κυμαινόμενοι και θα υπολογίζονται ανάλογα με τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης των αγαθών.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με δράση κατά της Κούβας και της ηγεσίας της.

Η απόφαση αυτή, με σκοπό να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο η πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, βασίζεται στην ανακήρυξη από τον Ντόναλντ Τραμπ κατάστασης «έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας της «εξαιρετικής απειλής» που εγείρει η Κούβα για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια», πάντα κατά το διάταγμα, στο οποίο αναφέρεται επίσης ότι η Αβάνα φιλοξενεί «επικίνδυνους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών».

Οι δασμοί ενδέχεται να στοχεύσουν χώρες «που πωλούν ή παρέχουν άμεσα ή έμμεσα πετρέλαιο στην Κούβα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως καλέσει την Κούβα να «κάνει μια συμφωνία, πριν να είναι πολύ αργά», αν και δεν έχει διευκρινίσει τους όρους της συμφωνίας ή τις συνέπειες που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η χώρα.

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κούβα «θα καταρρεύσει πολύ σύντομα», καθώς η Βενεζουέλα, που είναι σταθερή σύμμαχός της, δεν στέλνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα στη χώρα μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις στις 3 Ιανουαρίου. Προηγουμένως, το νοτιοαμερικανικό έθνος πιστεύεται ότι έστελνε περίπου 35.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα στην Κούβα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κούβα φέρεται να είναι στο χείλος ενεργειακού στραγγαλισμού καθώς της έχει απομείνει πετρέλαιο για 15 έως 20 ημέρες εάν διατηρηθούν τα σημερινά επίπεδα ζήτησης και εγχώριας παραγωγής δεδομένου ότι ο τελευταίος προμηθευτής της χώρας, το Μεξικό, φέρεται να ακύρωσε μια αποστολή ενώ και οι ΗΠΑ έχουν μπλοκάρει τις αποστολές βενεζουελάνικου πετρελαίου.

