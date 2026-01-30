Φρένο στο ράλι του χρυσού με πτώση 4% – Μικτά πρόσημα στην Ασία

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού μειώθηκαν την Παρασκευή, αφού έφτασαν σε ιστορικά υψηλά μια ημέρα νωρίτερα.

Οι τιμές spot του χρυσού μειώθηκαν πάνω από 4% στα 5.156,64 δολάρια ανά ουγγιά. Το κίτρινο μέταλλο παρέμεινε περίπου 20% υψηλότερα από την αρχή του έτους.

«Μια διόρθωση πίσω στα 5.000 δολάρια με κάποια ενοποίηση γύρω από αυτήν την τιμή θα ήταν ένα φυσιολογικό μοτίβο σε μια ανοδική αγορά», δήλωσε στο CNBC ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research. «Η έκπληξη είναι ότι μειώθηκε από τα 3.000 δολάρια στα 5.500 δολάρια χωρίς καμία σημαντική διόρθωση… Μέχρι στιγμής, αυτό ήταν περισσότερο μια κατάρρευση παρά μια παραδοσιακή ανοδική αγορά στα πολύτιμα μέταλλα».

Οι τιμές του ασημιού μειώθηκαν πάνω από 5% στα 110,26 δολάρια ανά ουγγιά. Από την αρχή του έτους, η τιμή του λευκού μετάλλου εξακολουθεί να είναι 53% υψηλότερη.

Εν τω μεταξύ, οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού διαπραγματεύτηκαν μεικτά μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ανακοινώσει την επιλογή του για τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την Παρασκευή.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,23%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,99%. Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,25% και ο Topix κατά 0,58%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 0,23%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,71%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας υποχώρησε κατά 0,51%.