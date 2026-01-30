Ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης βλέπουν οι αναλυτές της Standard & Poor’s για την Ελλάδα το 2026. Στις ευπάθειες η εξάρτηση από υδρογονάνθρακες, το δημογραφικό και η κλιματική κρίση.

Ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης, παρά τις εξωτερικές ευπάθειες, βλέπουν οι αναλυτές της Standard & Poor’s για την Ελλάδα το 2026.

Σε σχετική ανάλυσή του για την Ελλάδα και την Κύπρο, ο οίκος σχολιάζει ότι οι αξιολογήσεις των δύο χωρών συγκλίνουν με εκείνες των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης. Σημειώνοντας, ωστόσο ότι «οι βασικές αδυναμίες και για τις δύο σχετίζονται με εξωτερικές ευπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της σχετικά υψηλής εξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες».

Για το 2026 οι αναλυτές του οίκου προβλέπουν ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ με ρυθμό 2,3%, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, ενώ τονίζουν ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Για το 2027 και 2028 η εκτίμηση του οίκου προβλέπει ανάπτυξη στην Ελλάδα με ρυθμό 2,0% και 1,9% αντίστοιχα.

Μεταξύ άλλων, η S&P επισημαίνει το «προβάδισμα» των δύο χωρών σε επίπεδο δημοσιονομικής προσαρμογής, έναντι άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών, προσθέτοντας ότι η μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ συνεχίζεται, ότι το ελληνικό «μαξιλάρι» ρευστότητας λειτουργεί ανακουφιστικά, αν και το ελληνικό χρέος σε απόλυτα μεγέθη παραμένει ακόμα μεγάλο.

Στα στοιχεία που ξεχωρίζει ο οίκος περιλαμβάνεται, ως αδυναμία, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ωστόσο στα θετικά τονίζεται η συνεχιζόμενη άνοδος της τουριστικής κίνησης.

Επιπλέον, η S&P κάνει λόγο για ευπάθεεις της ελληνικής οικονομίας που σχετίζονται με τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές μεταβολές και την κλιματική αλλαγή.

Οι επόμενες αξιολογήσεις του ελληνικού αξιόχρεου από την S&P είναι προγραμματισμένες για τις 24 Απριλίου και 23 Οκτωβρίου.