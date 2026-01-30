axios:-Σαουδάραβες-και-Ισραηλινοί-αξιωματούχοι-στην-Ουάσινγκτον-συζητούν-για-αμερικανικά-πλήγματα-κατά-του-Ιράν

Στην Ουάσινγκτον βρίσκονται αυτήν την εβδομάδα ανώτεροι αξιωματούχοι άμυνας και πληροφοριών από το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, ως φιλοξενούμενοι της αμερικανικής κυβέρνησης, για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν. Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση των εξελίξεων, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση. Το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής βρίσκονται εδώ και ημέρες σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, εν αναμονή ενός πιθανού αμερικανικού πλήγματος.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση. Την Τετάρτη απείλησε εκ νέου το Ιράν με πλήγματα που «θα είναι πολύ χειρότερα» από τα προηγούμενα. Όμως συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι εξακολουθεί να είναι διατεθειμένος για να διερευνήσει τη διπλωματική οδό.

Ανταλλαγή πληροφοριών με το Ισραήλ

Οι Ισραηλινοί μετέβησαν στην Ουάσινγκτον για να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς στόχους στο εσωτερικό του Ιράν.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, υποστράτηγος Σλόμι Μπίντερ, είχε συναντήσεις την Τρίτη και την Τετάρτη με ανώτερους αξιωματούχους στο Πεντάγωνο, τη CIA και τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε ότι ο Μπίντερ μετέβη στην Ουάσινγκτον για να ενημερώσει την κυβέρνηση Τραμπ για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το Ιράν, τις οποίες είχε ζητήσει η αμερικανική πλευρά.

Διπλωματική λύση θέλει το Ριάντ

Οι Σαουδάραβες ανησυχούν για το ενδεχόμενο περιφερειακού πολέμου και προσπαθούν να παίξουν τον ρόλο διαμεσολαβητή για διπλωματική λύση.

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χάλιντ μπιν Σαλμάν, αναμένεται να πραγματοποιήσει συναντήσεις με αντικείμενο το Ιράν στο Πεντάγωνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο. Ο Χάλιντ, που είναι μικρότερος αδελφός και ο στενότερος συνεργάτης του διαδόχου του θρόνου, θα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Μεταξύ άλλων αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Τις τελευταίες ημέρες, η Σαουδική Αραβία έχει μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης. Ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δήλωσε την Τρίτη στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Σαουδική Αραβία δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της σε περίπτωση επίθεσης.

Τα περιθώρια διαπραγμάτευσης

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σοβαρές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για μια συμφωνία βασισμένη στους μαξιμαλιστικούς όρους της Ουάσινγκτον.

Από την άλλη πλευρά, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει επανειλημμένα με σφοδρά αντίποινα σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης. «Ένα “περιορισμένο πλήγμα” είναι ψευδαίσθηση. Οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ από οποιαδήποτε αφετηρία και σε οποιοδήποτε επίπεδο θα θεωρηθεί πράξη πολέμου και η απάντηση θα είναι άμεση, καθολική και πρωτοφανής, πλήττοντας την καρδιά του Τελ Αβίβ και όλους όσοι στηρίζουν τον επιτιθέμενο», έγραψε στο X ο Αλί Σαμχανί, κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Παράλληλα, το Ισραήλ έχει απειλήσει για χτύπημα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Στον Περσικό Κόλπο αμερικανικές δυνάμεις

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο θα έχει ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έχει ήδη φτάσει στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios τη Δευτέρα ότι η «αρμάδα» που έχει συγκροτήσει ανοιχτά του Ιράν είναι «μεγαλύτερη από αυτή της Βενεζουέλας».

«Η οδηγία αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε έτοιμοι, αλλά φαίνεται ότι ο πρόεδρος θα βρεθεί μπροστά σε ένα ακόμη κρίσιμο σημείο λήψης απόφασης για το Ιράν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.