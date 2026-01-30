Chevron: Καλύτερα των εκτιμήσεων κέρδη στο τρίμηνο – Σημαντικές οι προοπτικές στη Βενεζουέλα

Μειωμένα αλλά υψηλότερα των εκτιμήσεων κέρδη ανακοίνωσε η Chevron για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς έδωσε έμφαση στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της, σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων τιμών αργού καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Αναλυτικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 1,52 δολάρια ανά μετοχή, πάνω από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών στα 1,45 δολάρια, σύμφωνα με την LSEG, αλλά χαμηλότερα από τα 2,06 δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η Chevron, ο μοναδικός αμερικανικός πετρελαϊκός όμιλος με ενεργή παρουσία στη Βενεζουέλα, επισήμανε ότι αξιολογεί περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων μετά τη σύλληψη και απομάκρυνση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η Βενεζουέλα διαθέτει σημαντικές μακροπρόθεσμες προοπτικές. Η τρέχουσα παραγωγή της ανέρχεται σε περίπου 250.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως και, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 50% μέσα στους επόμενους 18 έως 24 μήνες, εφόσον δοθούν πρόσθετες εγκρίσεις από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η Chevron ανέφερε επίσης ότι θα διατηρήσει προσεκτική προσέγγιση στις δαπάνες, εξετάζοντας τις επενδυτικές δυνατότητες, ενώ το μοντέλο χρηματοδότησης που εφαρμόζει στη Βενεζουέλα της επιτρέπει να καλύπτει το λειτουργικό κόστος με τα έσοδα που παράγονται τοπικά. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ χαλάρωσε ορισμένες κυρώσεις σε βάρος της χώρας, στο πλαίσιο προσπαθειών για την ενίσχυση της πετρελαϊκής παραγωγής.