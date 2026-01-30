lidl-Ελλάς:-Αυξήσεις-μισθών-και-παροχές-10-εκατ.-ευρώ-για-όλους-τους-εργαζομένους-της

Από 1η Μαρτίου αύξηση του κατώτατου μισθού πλήρους απασχόλησης στα 1.100 ευρώ μεικτά. Για τους εργαζομένους στα καταστήματα στα 1.150 ευρώ μεικτά.

Τη σταθερή της δέσμευση στη στήριξη των ανθρώπων της επιβεβαιώνει και εφέτος η Lidl Ελλάς, προχωρώντας σε μισθολογικές αυξήσεις και παροχές συνολικού ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Σε μια χρονιά-ορόσημο, κατά την οποία η εταιρεία συμπληρώνει 10 συνεχόμενα χρόνια πιστοποίησης ως Top Employer, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου, δίκαιου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος» σημειώνεται.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχωρά από 1η Μαρτίου σε αύξηση του κατώτατου μισθού πλήρους απασχόλησης στα 1.100 ευρώ μεικτά, ενώ για τους εργαζομένους στα καταστήματα ο κατώτατος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώνεται στα 1.150 ευρώ μεικτά.

Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι της Lidl Ελλάς λαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις τουλάχιστον 2,5%, ενισχύοντας περαιτέρω το εισόδημά τους.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συνολική επένδυση άνω των 10 εκατ. ευρώ έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο, ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών που προσφέρει η εταιρεία στους ανθρώπους της. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα, η Lidl Ελλάς προχώρησε σε έκτακτη επιπρόσθετη παροχή ύψους 350 ευρώ μεικτά, ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς και της καθημερινής προσπάθειας της ομάδας της.

«Η επιτυχία της Lidl Ελλάς είναι αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας, της αφοσίωσης και της συνεργασίας των ανθρώπων μας. Κάθε μέρα, μαζί με την ομάδα μας, πετυχαίνουμε τους στόχους μας και προσφέρουμε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στους πελάτες μας. Μέσα από τις επιπρόσθετες παροχές και τις αυξήσεις, επιβραβεύουμε έμπρακτα αυτή τη συνεχή προσπάθεια, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει η ομάδα μας σε κάθε μας επιτυχία.» δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.