wall-σε-πτώση-καθώς-οι-επενδυτές-αξιολογούν-εταιρικά-αποτελέσματα-και-την-επιλογή-Γουόρς-για-τη-fed

Πτωτικά κινούνται στο άνοιγμα του αμερικανικού χρηματιστηρίου οι αγορές την Παρασκευή 30/1, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές συνέχισαν να βρίσκονται υπό πίεση, παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές φάνηκαν σε γενικές γραμμές να εγκρίνουν την επιλογή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Μάλιστα, παρά τις – μέχρι τώρα – απώλειες της συνεδρίασης, ο δείκτης S&P 500 φαινόταν έτοιμος να καταγράψει κέρδη για τον Ιανουάριο.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Παρασκευής ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,21% στις 6.954,04 μονάδες, ο Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 0,33% στις 23.607,23 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average καταγράφει απώλειες 192 μονάδων ή 0,39% στις 48.878,95 μονάδες.

«Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταγραφεί ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η επιλογή του Γουόρς εκτιμάται ότι καθησύχασε τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed, λόγω της εμπειρίας του ως πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας και της, κατά καιρούς, σκληρής στάσης του απέναντι στον πληθωρισμό. Αν και θεωρείται πιθανό να πιέσει βραχυπρόθεσμα για χαμηλότερα επιτόκια, όπως επιθυμεί ο Τραμπ, οι χρηματοπιστωτικές αγορές τον αντιμετωπίζουν ως πρόσωπο που δεν θα ακολουθεί πάντα τις κατευθύνσεις του Λευκού Οίκου, διατηρώντας την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής.

«Η υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για την προεδρία της Fed είναι ακριβώς αυτό που περίμεναν οι αγορές, καθώς πρόκειται για μια σταθερή επιλογή, γνωστή στους επενδυτικούς κύκλους, που αναμένεται να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας – στοιχείο κρίσιμο για τις αγορές», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Σέιπερσταϊν, επικεφαλής επενδύσεων της Treasury Partners. «Το σημαντικότερο είναι ότι ο Γουόρς αντιμετωπίζει ελάχιστα εμπόδια για την επικύρωσή του από τη Γερουσία», πρόσθεσε.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού σημείωσαν πτώση άνω του 4%, ενώ εκείνα του αργύρου κατέγραψαν βουτιά 12%, ένδειξη ότι οι αγορές αισθάνονται άνετα με την επιλογή Γουόρς. Παρά τις απώλειες, ο χρυσός και το ασήμι παραμένουν υψηλότερα σε ετήσια βάση, με άνοδο 80% και 209% αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενισχύθηκαν μετά τη δημοσίευση στοιχείων χονδρικού πληθωρισμού υψηλότερων των εκτιμήσεων, εντείνοντας το αρνητικό κλίμα στις αγορές. Ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) για τον Δεκέμβριο αυξήθηκε κατά 0,7%, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,3%, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

Η μετοχή της Apple υποχώρησε ελαφρώς, παρότι η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη και τα έσοδα του πρώτου δημοσιονομικού τριμήνου, χάρη σε ισχυρή αύξηση των πωλήσεων iPhone. Αντίθετα, η Sandisk σημείωσε άλμα 22% μετά την ανακοίνωση αισιόδοξων προβλέψεων, ενώ η KLA Corp κατέγραψε πτώση 8%, καθώς η καθοδήγηση για το μη προσαρμοσμένο (non-GAAP) περιθώριο μικτού κέρδους του τρίτου δημοσιονομικού τριμήνου απογοήτευσε την αγορά.

«Αυτή την εβδομάδα είδαμε το πρώτο κύμα σημαντικών ανακοινώσεων αποτελεσμάτων από τεχνολογικές εταιρείες, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα αποτελέσματα, τις προβλέψεις και τις δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη ως βασικό παράγοντα της αγοράς», δήλωσε ο Άντζελο Κουρκάφας, ανώτερος παγκόσμιος επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Edward Jones. «Ένα σαφές μοτίβο αρχίζει να διαμορφώνεται», πρόσθεσε.

«Οι εταιρείες αυξάνουν τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και οι αγορές επιβραβεύουν όσες μπορούν να μετατρέψουν αυτές τις επενδύσεις σε κέρδη. Όσες δεν διαθέτουν ξεκάθαρη στρατηγική εμπορικής αξιοποίησης αντιμετωπίζουν αυξημένο έλεγχο», κατέληξε.

Παρά τη σημερινή αδυναμία, οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατευθύνονταν προς θετικό κλείσιμο για τον μήνα. Οι S&P 500, Dow Jones Industrial Average και Nasdaq κατέγραφαν άνοδο άνω του 1% τον Ιανουάριο.

Οι μετοχές με τις μεγαλύτερες κινήσεις την Παρασκευή

Apple: Η μετοχή υποχώρησε κατά 1%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε εξαιρετικά ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο δημοσιονομικό τρίμηνο. Ιδιαίτερα ενισχυμένα ήταν τα έσοδα από τα μοντέλα iPhone 17 που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο. Η Apple κατέγραψε κέρδη 2,84 δολαρίων ανά μετοχή, υψηλότερα από τα 2,67 δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG. Τα έσοδα ανήλθαν στα 143,76 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας σημαντικά την εκτίμηση των 138,48 δισ. δολαρίων. Συνολικά, τα έσοδα από το iPhone αυξήθηκαν κατά 23% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 85,27 δισ. δολάρια.

Chevron: Ο πετρελαϊκός κολοσσός ανακοίνωσε κέρδη τέταρτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, χάρη σε επίπεδα-ρεκόρ παραγωγής πετρελαίου. Η εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη 1,52 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι εκτίμησης 1,45 δολαρίων, σύμφωνα με τη συναίνεση της LSEG. Η μετοχή κινούνταν ελαφρώς υψηλότερα.

Sandisk: Ο κατασκευαστής συσκευών αποθήκευσης δεδομένων ανακοίνωσε ισχυρές προβλέψεις, με αποτέλεσμα η μετοχή να σημειώσει άλμα 20%. Η Sandisk εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη του τρίτου δημοσιονομικού τριμήνου θα κυμανθούν μεταξύ 12 και 14 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι εκτίμησης 5,11 δολαρίων ανά μετοχή από τη FactSet. Παράλληλα, τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall Street τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδών.

Visa: Η μετοχή του χρηματοοικονομικού ομίλου υποχώρησε κατά 1%, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα πρώτου δημοσιονομικού τριμήνου. Η Visa ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 3,17 δολαρίων ανά μετοχή, με έσοδα 10,9 δισ. δολάρια, χάρη στην αύξηση των διασυνοριακών πληρωμών και του συνολικού όγκου συναλλαγών. Τα μεγέθη αυτά ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών της LSEG για κέρδη 3,14 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 10,69 δισ. δολαρίων.