Wall: Υποχώρησαν οι δείκτες μετά την επιλογή Γουόρς για τη Fed – Θετικό πρόσημο μήνα

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν την Παρασκευή 30/1, με τις τεχνολογικές μετοχές να παραμένουν αδύναμες, παρά την ευρεία αποδοχή της επιλογής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς.

Ο δείκτης S&P 500 δείχνει να καταφέρνει να κλείσει με κέρδη τον Ιανουάριο, παρά τις απώλειες της Παρασκευής και την έντονη μεταβλητότητα που σημειώθηκε μέσα στον μήνα.

Πιο αναλυτικά, ο ευρύς δείκτης υποχώρησε κατά 0,43%, κλείνοντας στις 6.939,03 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 179 μονάδες ή 0,36%, κλείνοντας στις 48.892,47 μονάδες. Και οι δύο δείκτες είχαν απώλειες άνω του 1% στα χαμηλά της συνεδρίασης. Ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite υστέρησε, σημειώνοντας πτώση 0,94%, κλείνοντας στις 23.461,82 μονάδες.

«Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα περάσει στην ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Η επιλογή του Γουόρς εκτιμάται ότι μειώνει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed, χάρη στην εμπειρία του ως διοικητής της κεντρικής τράπεζας και στη σθεναρή στάση του απέναντι στον πληθωρισμό. Παράλληλα, η αγορά τον θεωρεί ικανό να ακολουθεί την πολιτική του Τραμπ σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, διατηρώντας όμως την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής.

Η ισοτιμία του δολαρίου ανέβηκε και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων παρέμειναν σταθερές, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές έμειναν ικανοποιημένοι από την επιλογή.

«Η υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για την προεδρία της Fed είναι ακριβώς αυτό που περίμεναν οι αγορές», σχολίασε ο Ρίτσαρντ Σάπερσταϊν, επικεφαλής επενδύσεων της Treasury Partners. «Είναι ένας σταθερός παράγοντας, γνωστός στον χρηματοοικονομικό χώρο και αναμένεται να διατηρήσει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Επιπλέον, αντιμετωπίζει λίγα εμπόδια για έγκριση από τη Γερουσία».

Ωστόσο, άλλοι παράγοντες επηρέασαν αρνητικά τις μετοχές. Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού υποχώρησαν κατά περίπου 9% και 28%, αντίστοιχα, μετά από ραγδαία ανοδική πορεία τον προηγούμενο χρόνο (+80% και +209%). Επενδυτές λιανικής είχαν μαζικά τοποθετηθεί σε ασήμι, δημιουργώντας φούσκα που οδήγησε σε έντονη εκκαθάριση, με τον δείκτη iShares Silver Trust (SLV) να βυθίζεται πάνω από 26% σε μία συνεδρίαση.

Παρά τις πιέσεις στην τεχνολογία, οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν τα αποτελέσματα εταιρειών. Η Apple σημείωσε οριακή πτώση παρά την υπέρβαση των προσδοκιών για το πρώτο τρίμηνο και την αύξηση των πωλήσεων iPhone, ενώ η Microsoft έχασε 10% την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων, διαγράφοντας πάνω από 350 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της. Η KLA Corp υποχώρησε 13% μετά από προβλέψεις επιβράδυνσης ανάπτυξης.

Αντίθετα, η Verizon εκτινάχθηκε πάνω από 11%, καταγράφοντας την καλύτερη μέρα της από το 2008, μετά από ισχυρή πλήρωση προσδοκιών και θετική πρόβλεψη για τα ετήσια κέρδη.

Παρά την πτώση της Παρασκευής, οι βασικοί δείκτες κατευθύνονταν σε θετικό κλείσιμο του Ιανουαρίου, με τον S&P 500, τον Dow και τον Nasdaq να κλείνουν πάνω από +1%, ενώ ο Russell 2000 των μικρών κεφαλαιοποιήσεων σημείωνε άνοδο άνω του 5% για τον μήνα.

Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση τιμών και ισχυρά μηνιαία κέρδη

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου, την Παρασκευή, σταθεροποιώντας τα πρόσφατα κέρδη και διατηρώντας τα επίπεδα κοντά στα υψηλότερα των τελευταίων έξι μηνών, υποστηριζόμενες από τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Το Brent έκλεισε στα 70,69 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 2 σεντ ή 0,03%. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έκλεισε στα 65,21 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 21 σεντ ή 0,32%.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη το πετρέλαιο έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Αυγούστου.