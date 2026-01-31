«Αν-ο-Τραμπ-δεν-βομβαρδίσει-το-Ιράν,-θα-δώσει-θάρρος-στην-Τεχεράνη»,-εκτιμά-ο-υπουργός-Άμυνας-της-Σαουδικής-Αραβίας

Σαφές μήνυμα ότι η μη υλοποίηση των αμερικανικών απειλών κατά του Ιράν θα ενισχύσει τελικά το καθεστώς της Τεχεράνης φέρεται να έστειλε σε κλειστή ενημέρωση στην Ουάσινγκτον ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, αδελφός και στενότερος συνεργάτης του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Όπως αποκαλύπτει το Axios, επικαλούμενο πηγές που συμμετείχαν στη συνάντηση, ο Σαουδάραβας αξιωματούχος υποστήριξε ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προχωρήσει τελικά σε στρατιωτική δράση, έπειτα από εβδομάδες απειλών, το αποτέλεσμα θα είναι να δώσει περισσότερο θάρρος στο ιρανικό καθεστώς.

Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί εμφανή μετατόπιση σε σχέση με τη δημόσια, ιδιαίτερα προσεκτική στάση που έχει υιοθετήσει μέχρι σήμερα το Ριάντ, το οποίο επισήμως προειδοποιεί για τους κινδύνους κλιμάκωσης και δηλώνει ότι επιδιώκει διπλωματική λύση. Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, ο διάδοχος του θρόνου είχε εκφράσει έντονη ανησυχία στον Αμερικανό πρόεδρο, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης στην περιοχή, μια παρέμβαση που, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να καθυστερήσει ενδεχόμενο πλήγμα.

Ο πρίγκιπας Χάλιντ μπιν Σαλμάν βρέθηκε στην Ουάσινγκτον εν μέσω αυξημένης έντασης, καθώς οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένη στρατιωτική ενίσχυση στον Κόλπο, ενώ η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι τυχόν αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει απάντηση «άνευ προηγουμένου». Παράλληλα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιμένουν ότι ο πρόεδρος δεν έχει λάβει οριστική απόφαση και εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της διπλωματίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ουσιαστικές απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Ιράν δεν δείχνει διάθεση να αποδεχθεί μια συμφωνία στη βάση των ιδιαίτερα αυστηρών όρων που θέτουν οι ΗΠΑ. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά αξιωματούχος χώρας του Κόλπου, «το Ιράν πάντα θέλει μια συμφωνία, αλλά το ερώτημα είναι τι είδους συμφωνία θέλει και τι είδους συμφωνία αποδέχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες – και αυτή τη στιγμή αυτά τα δύο δεν συγκλίνουν».

Κατά την παραμονή του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας είχε μακρά συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον επικεφαλής του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, πτέραρχο Νταν Κέιν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ενδεχόμενο αμερικανικού στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν.

Στις δημόσιες δηλώσεις της, η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να τηρεί χαμηλούς τόνους. Ο διάδοχος του θρόνου διαβεβαίωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία τον πρόεδρο του Ιράν ότι το βασίλειο δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου του για επίθεση κατά της Τεχεράνης, ενώ σε επίσημη ανακοίνωση τονιζόταν ο σεβασμός που τρέφει η Σαουδική Αραβία στην ιρανική κυριαρχία και το γεγονός ότι στηρίζει την εύρεση διπλωματικής διεξόδου.

Σε κλειστή, ωστόσο, συνάντηση διάρκειας περίπου μίας ώρας με ειδικούς για τη Μέση Ανατολή και εκπροσώπους εβραϊκών οργανώσεων, ο πρίγκιπας Χάλιντ εμφανίστηκε λιγότερο συγκρατημένος. Σύμφωνα με παριστάμενους, εκτίμησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά από εβδομάδες απειλών, δύσκολα θα αποφύγει τη στρατιωτική δράση, αν και θα χρειαστεί ταυτόχρονα να περιορίσει τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης. «Σε αυτό το σημείο, αν αυτό δεν συμβεί, θα ενθαρρύνει μόνο το καθεστώς», φέρεται να δήλωσε.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι η τοποθέτηση αυτή αντανακλούσε και όσα ο Σαουδάραβας υπουργός μετέφερε στον Λευκό Οίκο, αν και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι αποχώρησε από τις επαφές χωρίς σαφή εικόνα για τη στρατηγική και τις τελικές προθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στο Ιράν. Αντίστοιχο κλίμα αποτυπώθηκε και σε ξεχωριστή ενημέρωση αξιωματούχου χώρας του Κόλπου, ο οποίος περιέγραψε την περιοχή ως «εγκλωβισμένη» ανάμεσα στον κίνδυνο «κακών εξελίξεων» σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος και στο ενδεχόμενο το Ιράν «να εξέλθει δυνατότερο» αν δεν υπάρξει καμία δράση.