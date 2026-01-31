«Βήμα»-για-το-νέο-αεροδρόμιο-Ηρακλείου-και-τον-ΒΟΑΚ

Σημαντικές εξελίξεις σε ότι αφορά τον αεροναυτιλιακό εξοπλισμό του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι της Κρήτης, αλλά και την επίσημη έναρξη της 35ετους διάρκειας σύμβαση παραχώρησης για το τμήμα Χανιά -Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, έφερε η έλευση χθες του Πρωθυπουργού στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στην υπογραφή της συμφωνίας για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού που αφορά τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υποδιοικητής Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ Γιώργος Βαγενάς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του έργου Νίκος Αναστασίου.

“Σήμερα υπεγράφη ουσιαστικά και η τελευταία εκκρεμότητα από το παρελθόν, η σύμβαση αεροναυτιλίας, έτσι ώστε να είμαστε πια σίγουροι ότι το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί”, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας ικανοποίηση για την πρόοδο του έργου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το έργο αλλάζει τον αναπτυξιακό χάρτη του νησιού, υπογραμμίζοντας πως το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί να δέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις σε σύγκριση με το σημερινό “Νίκος Καζαντζάκης”.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του χώρου του παλιού αεροδρομίου, η οποία -όπως είπε- “θα έχει σημαντικά οφέλη για τους κατοίκους του Ηρακλείου”.

Υπενθυμίζεται ότι, η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το Αεροδρόμιο στο Καστέλι απαρτίζεται από το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό κολοσσό GMR (21,64%) με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 625 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοπραξίας, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί κατά 67%, ενώ το έργο αναμένεται να παραδοθεί το 2028. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του αεροδρομίου έχει λάβει έγκριση για επέκταση κατά 30.000 τετραγωνικά μέτρα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί εκατομμύρια επιβάτες με άνεση και λειτουργικότητα.

Η Συμφωνία ρυθμίζει το πλήρες θεσμικό, τεχνικό και οργανωτικό πλαίσιο για την έγκαιρη προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και οριστική παραλαβή του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του νέου Αερολιμένα στο Καστέλλι.

Ειδικότερα, η ΥΠΑ αναθέτει στην ΔΑΗΚ Α.Ε. τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού αεροναυτιλίας, ασκεί τεχνική επίβλεψη της εγκατάστασης, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή της.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, ο σημερινό αεροδρόμιο Ηρακλείου, είναι δεύτερο σε επιβατική κίνηση στη χώρα, με περισσότερους από 10 εκατ. επιβάτες το 2025, όπου σημειώθηκε αύξηση κατά 7,1% της επιβατικής κίνησης.

Το νέο αεροδρόμιο θα συνδέεται με τον Βόρειο και τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης μέσω δικτύου περίπου 24 χιλιομέτρων, βελτιώνοντας τη συγκοινωνιακή πρόσβαση για κατοίκους και επισκέπτες.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε και το τμήμα του νέου ΒΟΑΚ που οδηγεί προς τον αερολιμένα, διαπιστώνοντας την πρόοδο των εργασιών. Αναφορικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι έχει επιτευχθεί “μια ισορροπημένη λύση που προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά και επιτρέπει την ολοκλήρωση του έργου με τον δέοντα τρόπο”.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας υπογράμμισε ότι η υπογραφή της συμφωνίας αεροναυτιλίας “εξασφαλίζει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου”.

Όπως ανέφερε, το έργο προχωρά με καλούς ρυθμούς, ενώ θα διαθέτει “πιστοποιημένα, σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας σύμφωνα με τα πρότυπα της EASA, του ICAO και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής”.

Αργά το απόγευμα στα Χανιά στο κτίριο της αντιπεριφέρειας παρουσία των τοπικών αρχών, του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα και του υφυπουργού Υποδομών, Νίκου Ταχιάου, υπεγράφη το πρακτικό ενεργοποίησης της παραχώρησης στο τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο.

Ο ΒΟΑΚ, όταν ολοκληρωθεί στο σύνολό του, θα συνδέει το δυτικό με το ανατολικό άκρο του νησιού, αναβαθμίζοντας καθοριστικά την οδική ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των μεταφορών στην Κρήτη. Ανάδοχος του έργου παραχώρησης, συνολικού μήκους 187 χιλ. και συνολικού κατασκευαστικού αντικειμένου ύψους 1,75 δισ. ευρώ (περιλαμβάνει και την προαίρεση Κίσσαμος – Χανιά) είναι ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, ενώ δεν αποκλείεται στη συνέχεια και η συμμετοχή των Ομίλων Metlen και Aktor.