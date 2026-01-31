Δένδιας-για-τα-30-χρόνια-από-τα-Ίμια:-Η-Ελλάς-τιμά-τους-νεκρούς-της

30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ.

Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της. pic.twitter.com/CTBjD8UUKS