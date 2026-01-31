ΗΠΑ:-Σε-μερικό-shutdown-το-Δημόσιο-εν-αναμομή-της-κρίσιμης-ψηφοφορίας-στο-Κογκρέσο

Οι ΗΠΑ εισήλθαν το Σάββατο σε κατάσταση μερικής δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους, εν αναμονή συμφωνίας για τον προϋπολογισμό για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, τον οποίο αντιπολιτευόμενοι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να υιοθετήσουν χωρίς να τεθούν περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) μετά τους πρόσφατους θανάτους δύο ανθρώπων από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Πάντως υπάρχει ελπίδα να τερματιστεί σύντομα με την αναμενόμενη ψηφοφορία τη Δευτέρα στο Κογκρέσο. Εάν εγκριθεί τη Δευτέρα, οι λειτουργίες που έχουν επηρεαστεί ενδέχεται να μπορέσουν να ανοίξουν ξανά την ίδια ημέρα, σύμφωνα με αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η αμερικανική Γερουσία είχε υιοθετήσει νωρίτερα σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο αναμένεται να επιτρέψει στη δημοσιονομική παράλυση να είναι μικρής διάρκειας, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων προβλέπεται πλέον να εγκρίνει το σχέδιο αυτό, με ψηφοφορία που αναμένεται να διεξαχθεί στην αρχή της εβδομάδας για να τερματιστεί το «shutdown».

Ως εκ τούτου οι συνέπειες αναμένεται να είναι λίγες, καθώς η μερική δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους μπορεί να διαρκέσει μόνον ένα σαββατοκύριακο, χωρίς να τεθούν σε τεχνική ανεργία πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι.

Σε υπόμνημά του, το Γραφείο Προϋπολογισμού (OMB) του Λευκού Οίκου ζήτησε χθες, Παρασκευή, το βράδυ στα διάφορα υπουργεία να καταρτίσουν ένα σχέδιο για δημοσιονομική παράλυση, δηλώνοντας ωστόσο ότι «ελπίζει» πως αυτή θα «είναι σύντομη».

Το κείμενο που υιοθετήθηκε χθες με 71 ψήφους υπέρ και 29 κατά είναι το αποτέλεσμα συμφωνίας ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και Δημοκρατικούς Γερουσιαστές. Αυτοί αρνούνται να υιοθετήσουν τον προϋπολογισμό που προτείνεται για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) χωρίς μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία μετανάστευσης (ICE), καθώς αξιώνουν ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία της μετά την αγανάκτηση που προκάλεσαν τα πρόσφατα γεγονότα στη Μινεάπολη.

Εντέλει δέχθηκαν να υιοθετήσουν πέντε από τις έξι πτυχές του σχεδίου προϋπολογισμού, ενώ το μέρος που αφορά το DHS θα αποτελέσει αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων στη διάρκεια των δύο προσεχών εβδομάδων.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το Κογκρέσο δεν χρηματοδοτεί την κυβέρνηση από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία. Τρεις μήνες νωρίτερα είχαμε το μεγαλύτερο σε διάρκεια «shutdown» στην ιστορία των ΗΠΑ, διάρκειας 43 ημερών.

Αυτό το «shutdown» είναι σαφώς πιο περιορισμένο, καθώς ορισμένα τμήματα της κυβέρνησης χρηματοδοτούνται ήδη πλήρως έως το τέλος του ομοσπονδιακού οικονομικού έτους στις 30 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ αυτών είναι το Υπουργείο Γεωργίας, επομένως δεν θα υπάρξει διακοπή στα κουπόνια τροφίμων και την επισιτιστικής βοήθεια που λαμβάνουη εκατομμύρια νοικοκυριά.

Στις υπηρεσίες που επηρεάζονται περιλαμβάνονται τα Υπουργεία Οικονομικών, Άμυνας, Εσωτερικής Ασφάλειας, Μεταφορών, Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και Εργασίας.

Τι ζητούν οι Δημοκρατικοί

Η διαμάχη που οδήγησε στο μερικό «shutdown» ξέσπασε μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, κατά την διάρκεια αντιπαράθεση με αξιωματικούς της αστυνομία μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο θάνατός του ήταν ο δεύτερος στη Μινεσότα μέσα σε τρεις εβδομάδες, σε επεισόδιο στο οποίο εμπλέκονταν ομοσπονδιακοί πράκτορες, προκαλώντας κατακραυγή σε όλη τη χώρα. Είχε προηγηθεί ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ την οποία τραυμάτισε θανάσιμα πράκτορας της ICE.

Οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ζητώντας να επιβληθούν νέοι περιορισμοί στην υπηρεσία. Οι Δημοκρατικοί ζητούν να απαιτηθεί από τους πράκτορες να χρησιμοποιούν κάμερες σώματος και να ζητούν δικαστικά εντάλματα. Θέλουν επίσης να απαγορεύσουν την χρήση μάσκας από τους πράκτορες και να σταματήσουν τις ευρείες επιχειρήσεις- «σκούπα» για τη μετανάστευση.