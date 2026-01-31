Κ.-Μητσοτάκης:-Ο-Κάθετος-Διάδρομος-αυξάνει-τη-γεωπολιτική-αξία-Ελλάδας-και-Βουλγαρίας

Στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να περιορίσει την εξάρτησή της από την ρωσική ενέργεια αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, κάνοντας λόγο για στρατηγική επένδυση και για τις δύο χώρες.

«Θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, γιατί στην ουσία υπάρχουν δύο κάθετοι, ένας για το αέριο που ξεκινάει από τη Ρεβυθούσα και άλλος ένας από την Αλεξανδρούπολη. Και οι δύο περνούν από τη Βουλγαρία και είναι σημαντική στρατηγική επένδυση για τις χώρες μας», είπε ο πρωθυπουργός.

«Χθες, είχαμε μια πρώτη συμφωνία για την αποστολή φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία, που καταδεικνύει τη σημασία αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας για τις δύο μας χώρες, η οποία είναι τόσο οικονομική όσο και γεωπολιτική», πρόσθεσε.

«Στο μυαλό μου ο Κάθετος Διάδρομος δεν αφορά μόνο την ενέργεια. Αφορά και στους αυτοκινητόδρομους, αφορά και στο εμπόριο καθώς επίσης τις πλήρεις διασυνδέσεις μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Κι αυτό αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των χωρών μας», κατέληξε.