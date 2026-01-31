Με-13-ψήφους-υπέρ-και-δύο-αποχές-υιοθετήθηκε-το-ψήφισμα-του-Συμβουλίου-Ασφαλείας-για-την-ανανέωση-της-ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Tο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε με 13 ψήφους υπέρ και δύο αποχές, από το Πακιστάν και τη Σομαλία, το ψήφισμα για την ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο για έναν ακόμη χρόνο, έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Το ψήφισμα επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ΟΗΕ για μια ολοκληρωμένη και δίκαιη λύση του Κυπριακού, προειδοποιώντας ότι «το status quo είναι μη βιώσιμο» και ενέχει τον κίνδυνο «μη αναστρέψιμων αλλαγών επί του εδάφους».

«H υφιστάμενη κατάσταση είναι μη βιώσιμη, η κατάσταση επί τόπου δεν είναι σταθερή και ότι η έλλειψη συμφωνίας εντείνει τις πολιτικές εντάσεις και βαθαίνει την αποξένωση των δύο κοινοτήτων, με κίνδυνο να προκληθούν μη αναστρέψιμες αλλαγές επί του εδάφους και να μειωθούν οι προοπτικές επίτευξης συμβιβασμού» αναφέρει το ψήφισμα.

Παρότι οι διαπραγματεύσεις κατέδειξαν ευρεία στήριξη μεταξύ των μελών του Συμβουλίου για το έργο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, φέτος ήταν σχετικά πιο σύνθετες λόγω αποκλινουσών απόψεων σε ορισμένα βασικά ζητήματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, ως συντάκτης (penholder) του φακέλου για την Κύπρο, κυκλοφόρησε το πρώτο σχέδιο ψηφίσματος στις 16 Ιανουαρίου και συγκάλεσε έναν γύρο διαπραγματεύσεων επί του κειμένου στις 21 Ιανουαρίου.

Μετά τη λήψη γραπτών σχολίων επί δύο αναθεωρημένων σχεδίων, το Ηνωμένο Βασίλειο έθεσε ένα τρίτο αναθεωρημένο σχέδιο υπό διαδικασία σιωπής στις 28 Ιανουαρίου. Το Πακιστάν έσπασε τη σιωπή, μετά από το οποίο και άλλα μέλη υπέβαλαν σχόλια.

Αρκετά μέλη —μεταξύ των οποίων η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Λετονία— εξέφρασαν προτίμηση για την εκδοχή του σχεδίου που είχε τεθεί σε σιωπηρή διαδικασία. Στη συνέχεια, χθες το απόγευμα (29 Ιανουαρίου) τέθηκε σε τελική μορφή («μπλε κείμενο») ένα τέταρτο αναθεωρημένο σχέδιο.

Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε ανανεώνει την εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ χωρίς αλλαγές στον βασικό πυρήνα της αποστολής και των καθηκόντων της, όπως αυτά περιγράφηκαν στο Ψήφισμα 2771 της 31ης Ιανουαρίου 2025. Έχουν ωστόσο εισαχθεί ορισμένες επικαιροποιήσεις ώστε να αντικατοπτρίζουν πρόσφατες πολιτικές και επιχειρησιακές εξελίξεις επί του πεδίου.

Επαναβεβαιώνει τη σημασία επίτευξης μιας διαρκούς, συνολικής και δίκαιης διευθέτησης, βασισμένης σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επαναβεβαιώνει επίσης την εκτίμηση του Συμβουλίου για τη συνεχιζόμενη προσωπική εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα και της ομάδας του, ιδίως της Προσωπικής του Απεσταλμένης για την Κύπρο, Μαρία ‘Ανχελα Ολγκίν Κουέγιαρ. Περιλαμβάνει επίσης νέα επιχειρησιακή παράγραφο, κατόπιν πρότασης της Γαλλίας, που καλεί τα μέρη και όλους τους εμπλεκόμενους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ενεργό συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και την ομάδα του.

Το κείμενο καλωσορίζει επίσης την εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών και τα αποτελέσματα των άτυπων συναντήσεων σε διευρυμένη σύνθεση. Καλεί τους ηγέτες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη και στρατηγική καθοδήγηση στο έργο των τεχνικών επιτροπών, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία τους και την προώθηση των πρωτοβουλιών οικοδόμησης εμπιστοσύνης που τους έχουν ανατεθεί.

Χαιρετίζει τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα —συμπεριλαμβανομένης της σύστασης της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία— και ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειες από τους ηγέτες για την προώθηση των υπόλοιπων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ειδικότερα, υπογραμμίζει τη σημασία προόδου στη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης και στη δημιουργία συμβουλευτικού οργάνου για την ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία ειρήνης.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τα μέλη του Συμβουλίου φέρονται να συζήτησαν τον τρόπο αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων παραβιάσεων του στρατιωτικού status quo κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός και της συνεχιζόμενης στρατιωτικοποίησης της νεκρής ζώνης, εκφράζοντας αποκλίνουσες απόψεις για το πώς θα αποδοθεί ισορροπημένα η ευθύνη για παραβιάσεις και από τις δύο πλευρές.