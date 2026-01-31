Μητσοτάκης: Για να είμαστε ευημερούσα και δημοκρατική χώρα, πρέπει να είμαστε ασφαλείς – Οι πολίτες αποδέχονται ότι οι αμυντικές δαπάνες είναι απαραίτητες

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στις διήμερες εργασίες της συνάντησης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), που πραγματοποιείται στο Ζάγκρεμπ.

Κατά την άφιξή του, ο κ. Μητσοτάκης κλήθηκε να σχολιάσει το ύψος των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επικοινωνούνται στους πολίτες. Όπως τόνισε, η χώρα μας διαχρονικά δαπανά ποσοστό άνω του 2% του ΑΕΠ για την άμυνα, ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν προσέγγιζαν αυτό το επίπεδο, λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών και των εθνικών της προτεραιοτήτων. Σήμερα, σημείωσε, οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας ξεπερνούν το 3% του ΑΕΠ.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία και τη δημοκρατία και, ως εκ τούτου, αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα των σχετικών δαπανών. Παράλληλα, επεσήμανε τη βούληση της κυβέρνησης για μεγαλύτερη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα, κατεύθυνση προς την οποία, όπως είπε, ήδη γίνονται συγκεκριμένα βήματα.

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η δημοσιονομική ευρωστία της χώρας επιτρέπει την ενίσχυση της άμυνας χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο άλλοι βασικοί στόχοι πολιτικής, όπως η μείωση των φόρων για τη μεσαία τάξη και η διατήρηση πρωτογενούς πλεονάσματος.

«Έχουμε πετύχει τη σωστή ισορροπία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα, μέσω των αυξημένων αμυντικών δαπανών της, συμβάλλει ουσιαστικά και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, με τη στήριξη και την κατανόηση του ελληνικού λαού.

Αναλυτικά η δήλωση

Δημοσιογράφος: Οι αμυντικές δαπάνες ανέρχονται περίπου στο 3% του ΑΕΠ. Πώς το επικοινωνείτε αυτό στους ψηφοφόρους σας; Γιατί δαπανάτε τόσα χρήματα για την άμυνα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, η Ελλάδα παραδοσιακά δαπανούσε παραπάνω από το 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα, σε μια εποχή που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ούτε καν προσέγγιζαν αυτό το επίπεδο. Το κάναμε λόγω των δικών μας γεωγραφικών συνθηκών και των δικών μας εθνικών προτεραιοτήτων. Έχουμε αυξήσει τις αμυντικές μας δαπάνες σε ποσοστό άνω του 3%.

Πιστεύω ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι προκειμένου να είμαστε μία ευημερούσα και δημοκρατική χώρα πρέπει να είμαστε ασφαλείς. Αποδέχονται ότι αυτές οι δαπάνες είναι απαραίτητες. Θέλουν να δουν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στις αμυντικές μας δαπάνες και ασφαλώς κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.

Και βέβαια, χάρη στην ευρωστία της οικονομίας μας, έχουμε τη δυνατότητα να δαπανούμε το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα και ταυτόχρονα να συνεχίζουμε να μειώνουμε τους φόρους για τη μεσαία τάξη, διατηρώντας παράλληλα ένα πρωτογενές πλεόνασμα.

Επομένως, πιστεύω ότι έχουμε πετύχει την κατάλληλη ισορροπία και ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει, σέβεται και υποστηρίζει το γεγονός ότι δαπανάμε σταθερά περισσότερα για την άμυνα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Σας ευχαριστώ.

