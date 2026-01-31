Close Menu
    Saturday, January 31
    Οι συναντήσεις Μητσοτάκη στο περιθώριο της συνόδου του ΕΛΚ

    Οι συναντήσεις Μητσοτάκη στο περιθώριο της συνόδου του ΕΛΚ

    Πολιτική

    Με τον Μπόικο Μπορίσοφ και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός

