Ο Τραμπ απεφάνθη για τη Fed – Τρία συμπεράσματα για την επιλογή του Κέβιν Γουόρς

Αρχικά ήταν μια μάχη μεταξύ των δύο Κέβιν, έπειτα μπήκε στο παιχνίδι και ο διευθυντής της επενδυτικής εταιρείας BlackRock αλλά εν τέλει επικράτησε ο Κέβιν Γουόρς.

Αυτόν επέλεξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να αναλάβει τα ηνία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του στην ηγεσία της Fed τον Μάρτιο.

Ο Γουόρς, ο οποίος προηγουμένως υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της Fed από το 2006 έως το 2011, πρόκειται να αναλάβει τα ηνία της κεντρικής τράπεζας τον Μάιο, εν αναμονή της επικύρωσης του διορισμού του από τη Γερουσία.

Η επιλογή του Τραμπ μάλλον προκάλεσε έκπληξη αν κρίνουμε από την αντίδταση των επενδυτών που έσπευσαν να βγουν από τα ασφαλή τους καταφύγια προκαλώντας βίαια διόρθωση τα πολύτιμα μέταλλα την Παρασκευή.

Αν και ο Τραμπ ζητάει εδώ και καιρό από τη Fed να μειώνει τα επιτόκια με ταχύτερο ρυθμό, ο Γουόρς γενικά τηρεί επιθετική πολιτική. Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι ο εκλεκτός του για τη θέση του επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στηρίζει τη μείωση των επιτοκίων.

Το Business Insider συγκεντρώνει τα τρία βασικά συμπεράσματα για τους επενδυτές όσον αφορά το μέλλον της κεντρικής τράπεζας

Η ήπια στάση του Γουόρς ίσως να μην τόσο ήπια

Ο Γουόρς ξαφνικά άλλαξε στάση όσον αφορά τη νομισματική πολιτική υποστηρίζοντας τις μειώσεις επιτοκίων τον Νοέμβριο του 2024 – μια κίνηση που πολλοί θεώρησαν ως προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ – ορισμένοι οικονομολόγοι αναρωτιούνται πόσο ήπια θα είναι η στάση του όταν τελικά αναλάβει τα καθήκοντά του.

«Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι είπε στον πρόεδρο ότι τάσσεται υπέρ της μείωσης των επιτοκίων σήμερα, διαφορετικά δεν θα είχε προταθεί», δήλωσε ο Samuel Tombs της Pantheon Macroeconomics.

«Ωστόσο, τα ένστικτα του γερακιού που έχει ο Γουόρς μπορεί να ξυπνήσουν μόλις εξασφαλίσει την προεδρία», πρόσθεσε. Επικαλούμενος μάλιστα τα πρακτικά παλιότερων συνεδριάσεων της Fed μέχρι και την παραίτησή του το 2011 υποστήριξε ότι είναι πιο πιθανό τελικά να δώσει προτεραιότητα στην επίτευξη του στόχου για τον πληθωρισμό του 2%.

«Σε περίπτωση επίμονου πληθωρισμού κοντά στο 3%, τα ένστικτά μας μας λένε ότι ο κ. Γουόρς θα ασχοληθεί περισσότερο με το πώς η ιστορία θα δει το ιστορικό του παρά με το να συνεχίσει να κολακεύει τον πρόεδρο», σχολίασε.

Παρά τις έντονες πιέσεις του Τραμπ για να μειωθούν τα επιτόκια, πιθανότατα υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι που θα μπορούσε να είχε επιλέξει, οι οποίοι έχουν επιδείξει μεγαλύτερη προθυμία να ακολουθήσουν τη γραμμή του Αμερικανού προέδρου όσον αφορά τη νομισματική πολιτική.

Ο διορισμός του μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι ο Τραμπ γνωρίζει την αξία της ανεξάρτητης Fed και έχει επίγνωση της σημασίας του πώς θα εκλάβουν οι αγορές τον νέο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.

«Η επιλογή αυτού του Κέβιν Γουόρς αντί του Κέβιν Χάστε, αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης της ανάγκης για ανεξαρτησία», σχολίασε ο Jason Pride της Glenmede. «Ενώ ο Γουόρς μπορεί να τείνει πιο εύκολα προς τις μειώσεις των επιτοκίων από τον πρόεδρο Πάουελ, είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι εκφράζει τη δική του γνώμη περισσότερο από κάποιον που έχει προταθεί από τον στενό κύκλο του προέδρου».

Η γερακίσια στροφή της Fed θα μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά για την τεχνητή νοημοσύνη

Εάν ο Γουόρς αποδειχθεί «γεράκι», αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή τμήματα της αγοράς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε ο Mark Malek της Siebert Financial.

Το σκεπτικό; Τα χαμηλότερα επιτόκια συχνά αυξάνουν τα στοιχήματα για τις μετοχές υψηλής ανάπτυξης ή μεγάλου κέρδους. Η περίοδος των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας πυροδότησε φρενίτιδα στις μετοχές και τα κρυπτονομίσματα, η οποία κατέρρευσε το 2022 όταν τα επιτόκια αυξήθηκαν ξανά.

Σήμερα, οι αγορές πίστευαν ότι θα συνέχιζε μια πιο ήπια στάση από τη Fed υποστηρίζοντας τα κέρδη των μετοχών, μειώνοντας την ελκυστικότητα των ομολόγων και διατηρώντας τις αγορές ρευστές. Ο Γουόρς, ωστόσο, μπορεί να περιπλέξει αυτή την κατάσταση και οι μετοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να διατρέξουν κίνδυνο σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

«Αυτό θα επιταχύνει τη διαδικασία φιλτραρίσματος στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την τεχνολογία, αποκαλύπτοντας ποιες εταιρείες έχουν πραγματικά οικονομικά στοιχεία έναντι εκείνων που απλώς ‘’καβαλούν’’ το κύμα της διαφημιστικής εκστρατείας», δήλωσε ο Malek.

Με δυο λόγια, «μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική από τον Γουόρς θα μπορούσε να σκάσει τη ‘’φούσκα’’ της τεχνητής νοημοσύνης προτού αυτή φουσκώσει πλήρως», πρόσθεσε.