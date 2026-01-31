Σέινμπαουμ:-Οι-δασμοί-Τραμπ-για-το-πετρέλαιο-προς-την-Κούβα-απειλούν-με-ανθρωπιστική-κρίση

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ προειδοποίησε χθες Παρασκευή ότι οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί που ανήγγειλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ πως θα επιβληθούν σε οποιαδήποτε χώρα βοηθά την Κούβα να εφοδιάζεται με πετρέλαιο θα μπορούσαν να προκαλέσουν πελώρια «ανθρωπιστική κρίση» στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

«Η εφαρμογή τελωνειακών δασμών σε χώρες που προμηθεύουν με πετρέλαιο την Κούβα θα μπορούσε να πυροδοτήσει ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας, πλήττοντας άμεσα τα νοσοκομεία, τον τομέα των τροφίμων και άλλες υπηρεσίες απόλυτα απαραίτητες για τον κουβανικό λαό», ανέφερε η πρόεδρος Σέινμπαουμ, εκλεγμένη με παράταξη της εθνικιστικής αριστεράς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εκφράστηκε την επομένη της υπογραφής προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον θα «μπορούσε» να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών, απροσδιόριστου ύψους, σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στην Αβάνα.

Το διάταγμα δεν διευκρινίζει για ποιες χώρες πρόκειται, πάντως το Μεξικό είναι ανάμεσα στα κράτη που κάνουν παραδόσεις μαύρου χρυσού στην Κούβα.

Ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κατηγόρησε χθες τον Ντόναλντ Τραμπ πως θέλει να προκαλέσει «ασφυξία» στο νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η κ. Σέινμπαουμ είπε ακόμη ότι ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής της να έλθει το συντομότερο σε επαφή με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να «μάθουμε πιο συγκεκριμένα την εμβέλεια του διατάγματος» του Ντόναλντ Τραμπ.

Η μεξικανή πρόεδρος διαβεβαίωσε πως εκφράζει «αλληλεγγύη, πάντα» στον λαό της Κούβας, ωστόσο προειδοποίησε πως δεν θα αψηφήσει τις συνέπειες που θα είχε το διάταγμα του αμερικανού ομολόγου της για τη χώρα της.

«Πρέπει να μάθουμε την εμβέλεια, διότι δεν θέλουμε να θέσουμε τη χώρα μας σε κίνδυνο» να υποστεί «τελωνειακούς δασμούς». «Θέλουμε να μάθουμε την εμβέλεια και δίνουμε πάντα προτεραιότητα στους διπλωματικούς διαύλους», επέμεινε.

Οι παραδόσεις πετρελαίου από το Μεξικό, αν και μικρές για τη χώρα αυτή–δεν ξεπερνούν το 1% των συνολικών μεξικανικών εξαγωγών αργού–είναι μολαταύτα σημαντικές για τους Κούβα και η βαρύτητά τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μετά τη διακοπή των προμηθειών από τη Βενεζουέλα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις την 3η Ιανουαρίου.

Το Μεξικό βρέθηκε αντιμέτωπο με απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για την επιβολή δασμών αφότου επέστρεψε ο ρεπουμπλικάνος στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ενώ πλησιάζει στον ορίζοντα η επαναδιαπραγμάτευση τριμερούς συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Η Κούβα γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μια από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις μετά τη νίκη της επανάστασης υπό τον Φιδέλ Κάστρο το 1959.