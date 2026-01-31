Τα-τελευταία-δεδομένα-για-τη-δύναμη-του-ελληνικού-εμπορικού-στόλου

Αύξηση 0,9% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Νοέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Νοεμβρίου 2024, έναντι αύξησης κατά 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου 2024 προς τον Νοέμβριο 2023, και πλέον αριθμεί 1.849 πλοία. Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100…

Αύξηση 0,9% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Νοέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Νοεμβρίου 2024, έναντι αύξησης κατά 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου 2024 προς τον Νοέμβριο 2023, και πλέον αριθμεί 1.849 πλοία.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.808.872 κόρους και παρουσίασε μείωση 2,8% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Νοεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 4,1% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου 2024 προς τον Νοέμβριο 2023.

Ωστόσο, είναι άξιο αναφοράς ότι, τα πλοία άνω των 10.000 dwt., αριθμούνται σε 469 και διαθέτουν συνολική χωρητικότητα 33.580.243 dwt, καταγράφοντας ετήσια πτώση -σε όρος χωρητικότητας- 2,16%.

--