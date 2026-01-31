Τουλάχιστον-32-νεκροί-από-ισραηλινά-πλήγματα-στη-Γάζα

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα το απόγευμα οι παλαιστινιακές αρχές, στο πιο πρόσφατο επεισόδιο βίας που δοκιμάζει μια ήδη εύθραυστη εκεχειρία, με το Κατάρ και την Αίγυπτο, μεσολαβήτριες χώρες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς να καταδικάζουν τις τις «επαναλαμβανόμενες ισραηλινές παραβιάσεις» της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε απάντηση σε παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Ενώ άνθρωποι σκοτώνονται σχεδόν καθημερινά σε βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον Οκτώβριο, οι σημερινές επιδρομές ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρες.

Ισραηλινά πυρά έχουν σκοτώσει περισσότερους από 509 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, σύμφωνα με υγειονομικούς στη Γάζα, αφότου τέθηκε σε ισχύ, τον Οκτώβριο, εκεχειρία ανάμεσα στην Χαμάς και το Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

«Ο αριθμός των νεκρών από την αυγή έχει αυξηθεί σε 32, κυρίως παιδιά και γυναίκες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πολιτική Προστασία της Γάζας.

Αεροπορική επιδρομή έπληξε διαμέρισμα στην Πόλη της Γάζας σκοτώνοντας τρία παιδιά και δύο γυναίκες, σύμφωνα με ένα μέλος της οικογένειας και το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Άλλη αεροπορική επιδρομή έπληξε ένα αντίσκηνο στη Χαν Γιούνις, νοτιότερα, σύμφωνα με το WAFA.

«Βρήκαμε τις τρεις μικρές ανιψιές μου στον δρόμο, λένε κατάπαυση του πυρός και τέτοια, τι έκαναν αυτά τα παιδιά, τι κάναμε εμείς;» είπε ο Σάμερ αλ-Άτμπας, συγγενής.

«Διαμερίσματα, σκηνές, καταφύγια και ένα αστυνομικό τμήμα έγιναν στόχος», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Μαχμούντ Μπασάλ. Το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα καταδίκασε τις επιθέσεις, μιλώντας για ένα «βάναυσο έγκλημα».

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι οι ενέργειές του έγιναν ως αντίποινα για ένα περιστατικό χθες Παρασκευή κατά το οποίο οκτώ Παλαιστίνιοι μαχητές βγήκαν από μια σήραγγα στη Ράφα, στη νότια Γάζα, κάτι, που σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, συνιστούσε παραβίαση της εκεχειρίας.

Αίγυπτος και Κατάρ, μεσολαβητές μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καταδίκασαν τις «επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ, καλώντας όλα τα μέρη να «επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση» πριν από το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου.

Ισραήλ και Χαμάς κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις της εκεχειρίας, παρότι η Ουάσινγκτον τις πιέζει να προχωρήσουν στις επόμενες φάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος οριστικά. Η επόμενη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει περίπλοκα θέματα όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, τον οποίο απορρίπτει η ισλαμιστική οργάνωση, περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης. Η κύρια είσοδος στη Γάζα, το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο που ήταν εν πολλοίς κλειστό στη διάρκεια του πολέμου, αναμένεται να ξανανοίξει αύριο Κυριακή.