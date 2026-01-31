Η παράδοση του αερίου θα γίνει μεταξύ 1η και 31η Μαρτίου μέσω του Route 1.

Υπεγράφη η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την Atlantic See LNG, την κοινοπραξία Άκτορ – ΔΕΠΑ. Το πρώτο φορτίο που θα φτάσει στη Ρεβυθούσα θα σταλεί στην Ουκρανία μέσω του Κάθετου Διαδρόμου τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το πρώτο φορτίο της Venture Global με την οποία έχει υπογράψει συμφωνία το παραπάνω σχήμα, θα φτάσει στη Ρεβυθούσα με προμηθευτή τη BP. Η παράδοση του αερίου θα γίνει μεταξύ 1η και 31η Μαρτίου 2026. Η διαμετακόμιση θα γίνει μέσω του Route 1 – Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι στη συμφωνία με τη Naftogaz – η οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης του φορτίου- υπάρχει ως ανώτατη ποσότητα οι 1.000.000 MWh (1TWh), κατά την περίπτωση όπου οι διαχειριστές διαθέσουν μεγαλύτερο capacity σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Η παράδοση του αερίου θα γίνει μεταξύ 1η και 31η Μαρτίου 2026, ενώ η εξέλιξη σηματοδοτεί ότι η υλοποίηση των μακροχρόνιων συμβολαίων με τους Ουκρανούς ξεκινά από φέτος και όχι από το 2030, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.