Ένας-μήνας-προθεσμία-για-διορθώσεις-στα-μητρώα-airbnb

Επισημαίνεται ότι τα οριστικά στοιχεία που δηλώνονται στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων είναι αυτά με βάση τα οποία προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση. Για τον λόγο άλλωστε αυτό θα πρέπει εγκαίρως οι υπόχρεοι να διορθώσουν τυχόν λάθη, κενά ή παραλείψεις που έχουν γίνει στις προσωρινές δηλώσεις, προκειμένου να αποφύγουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που είχαν μεν αρχικώς δηλώσει, όμως δεν τα εισέπραξαν στο σύνολό τους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με βάση το ισχύον καθεστώς τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές που ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος κυμαίνονται από 15% έως 45%.

Τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται από δύο ακίνητα και πάνω με το καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης πρέπει να προβούν σε έναρξη εργασιών, να τηρούν λογιστικά βιβλία και να ενταχθούν στο καθεστώς ΦΠΑ, και ως εκ τούτου το εν λόγω εισόδημα λογίζεται ως εισόδημα προερχόμενο από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστές από 9% έως 44%.

Σε κάθε περίπτωση, οι διασταυρώσεις που διενεργεί η ΑΑΔΕ συνοδεύονται από αυστηρό πλαίσιο προστίμων, καθώς προβλέπονται τα εξής:

Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος, ενώ για κάθε επόμενη ίδια παράβαση το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.

Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση απόκρυψης εισοδήματος αν τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» ή αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ), επιβάλλεται έξτρα φόρος με προσαυξήσεις.

Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η ΑΑΔΕ προχωρά σε ελέγχους για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων με «οδηγό» τα στοιχεία για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που αποστέλλουν οι διεθνείς πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO και στα οποία περιλαμβάνονται όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, όνομα και κατόχου IBAN τραπεζικού λογαριασμού, εισόδημα που εισπράχθηκε, προμήθειες, αμοιβές και φόροι, διεύθυνση ακινήτου, ημέρες μίσθωσης, καθώς και το σύνολο των ετήσιων διανυκτερεύσεων της κάθε καταχώρησης.