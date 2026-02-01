Από την ευφορία στη μέτρηση αντοχών

Ο χρυσός βυθίστηκε από τα ιστορικά υψηλά των 5.600 δολαρίων στα 4.682 δολάρια μέσα σε μόλις τρεις συνεδριάσεις, καταγράφοντας μια απίστευτα έντονη διόρθωση της τάξης του -16,37%. Κίνηση η οποία είχε άμεσο αποτύπωμα και στην εκτιμώμενη συνολική αγοραία αξία του χρυσού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με δεδομένο ότι τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού που έχουν εξορυχθεί υπολογίζονται σε περίπου 205–210 χιλ. τόνους, δηλαδή κοντά στα 6,6 δισ. ουγκιές, η αποτίμηση του χρυσού στα 5.600 δολ./ουγγιά αντιστοιχούσε σε μια θεωρητική συνολική αξία της τάξης των 36–37 τρισ. δολαρίων. Η πτώση κατά 16,37% μεταφράζεται σε ιστορικό ρεκόρ απωλειών περίπου 6 τρισ. δολαρίων σε όρους αγοραίας αξίας, όχι ως ρευστό χρήμα που εξαφανίστηκε, αλλά ως αναπροσαρμογή της τιμής πάνω στο σύνολο των αποθεμάτων.

Από πλευράς διαγραμματικής ανάλυσης, η απότομη καθοδική κίνηση συνοδεύτηκε από καθαρή διάσπαση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής δομής και έντονη πίεση κάτω από τους βασικούς αγοραστικούς κινητούς μέσους. Στις επόμενες συνεδριάσεις, το συμβόλαιο καλείται να πατήσει στη σκληρή βάση αγοραστών μεταξύ 4.735 και 4.575 δολαρίων, ζώνη που συμπίπτει με προηγούμενη συσσώρευση και τεχνικά επίπεδα άμυνας. Μια επιτυχής σταθεροποίηση εκεί μπορεί να δώσει αντίδραση προς την περιοχή 5.000–5.095 δολαρίων, όπου εντοπίζεται η πρώτη μερική αντίσταση.

Αντίθετα, επιβεβαιωμένο πέρασμα κάτω από τα 4.575 δολάρια θα ανοίξει τον δρόμο για χαμηλότερο διάζωμα, με τον χρυσό να δοκιμάζει την περιοχή 4.400–4.280 δολαρίων, αλλάζοντας ουσιαστικά τον μεσοπρόθεσμο τόνο του χρυσού.

