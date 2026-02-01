Ερχεται-η-ενιαία-ψηφιακή-πύλη-πληρωμών:-Πλήρης-εικόνα-οφειλών,-επιδομάτων,-καταβολών-σε-μία-πλατφόρμα

Στα μέσα του έτους, πιθανόν το καλοκαίρι, θα ξεκινήσει η λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών.

Πρόκειται για μία νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα για τις οικονομικές τους εκκρεμότητες με το Δημόσιο αλλά και τα επιδόματα που δικαιούνται να εισπράξουν.

Το έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει συνολικό προϋπολογισμό 12,4 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Μάιο. Μέσω του ψηφιακού κόμβου κάθε πολίτης ή επιχείρηση θα έχει πλήρη εικόνα των οφειλών, των επιδομάτων που λαμβάνει ή μπορεί να λάβει αλλά και των πληρωμών προς το Δημόσιο.

Για παράδειγμα, ένας πολίτης με εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις θα μπορεί μέσω της πλατφόρμας να βλέπει ακριβώς το ποσό που οφείλει, να επιλέγει τρόπο πληρωμής και να το εξοφλεί άμεσα αποφεύγοντας καθυστερήσεις και πρόστιμα.

Επίσης, ένας δικαιούχος επιδόματος ανεργίας δεν θα χρειάζεται να επισκέπτεται διάφορες υπηρεσίες ή ιστοσελίδες για να ενημερωθεί για το ποσό και τις ημερομηνίες καταβολής, αφού όλες αυτές οι πληροφορίες θα είναι συγκεντρωμένες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών. Παράλληλα, ο πολίτης θα μπορεί να δει αν είναι επιλέξιμος για κάποιο επίδομα.

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν για :

τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν προς Δήμους, ασφαλιστικούς φορείς, Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ κλπ. Δηλαδή όλες οι οφειλές τους θα εμφανίζονται στη συγκεκριμένη εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουν στις αντίστοιχες πλατφόρμες κάθε φορέα.

το ιστορικό πληρωμών τους, δηλαδή, ποιες υποχρεώσεις τους έχουν διευθετήσει και πότε.

πληροφορίες που αφορούν συμψηφισμούς ή διακανονισμούς / ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής.

τους διαθέσιμους τρόπους ενημέρωσης για τις υποχρεώσεις αυτές (sms, mobile app notification, e-mail κ.α.) και να μπορούν να τους αλλάξουν.

την άμεση ή προγραμματισμένη πληρωμή των υποχρεώσεων τους με ευκολία και ασφάλεια. Μέσω της εφαρμογής θα μπορούν να προγραμματίζουν την πληρωμή δόσεων από ρυθμίσεις.

Η νέα πύλη δεν αφορά μόνο υποχρεώσεις, αλλά και παροχές καθώς κάθε πολίτης θα μπορεί να δει ποια επιδόματα δικαιούται και να ενημερωθεί για τα ποσά που του αναλογούν, όπως οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα ανεργίας, αναπηρίας, στέγασης, φοιτητικά και κοινωνικά επιδόματα.

Με την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται δημόσιες υπηρεσίες ή να αναζητούν πληροφορίες σε διαφορετικές πλατφόρμες. Αλλά και το Δημόσιο θα μπορέσει να αποκτήσει πλήρη εικόνα για τις οφειλές των πολιτών όπως και τις παροχές που λαμβάνουν.