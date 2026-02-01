Ινδία:-20ετής-φοροαπαλλαγή-σε-ξένες-εταιρείες-που-χρησιμοποιούν-data-centers

Προϋπόθεση να έχουν κατασκευαστεί στη χώρα και παρέχουν να παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Η Ινδία ανακοίνωσε ότι οι ξένες εταιρείες που χρησιμοποιούν κέντρα δεδομένων τα οποία έχουν κατασκευαστεί στη χώρα για να παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες σε όλο τον κόσμο, δεν θα υπόκεινται σε κανενός είδους φορολογία γι’ αυτόν τον λόγο για διάστημα άνω των 20 ετών, με στόχο να καθησυχάσει τις ανησυχίες σχετικά με ενδεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις στον κλάδο.

Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί δεκάδες κέντρα δεδομένων στην Ινδία, ωστόσο αναλυτές δήλωσαν στο Reuters ότι οι ξένες εταιρείες ανησυχούσαν πως το Νέο Δελχί θα μπορούσε στο μέλλον να επιβάλει φόρους στο παγκόσμιο εισόδημά τους λόγω της χρήσης κέντρου δεδομένων που βρίσκεται στη χώρα.

Οι ανησυχίες αυτές διαλύθηκαν από την υπουργό Οικονομικών Νιρμάλα Σιταραμάν στην ομιλία της για τον προϋπολογισμό 2026-27, όπου δήλωσε ότι η Ινδία θα «παρέχει φορολογικές απαλλαγές έως το 2047 σε κάθε ξένη εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες cloud στους πελάτες της παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες κέντρων δεδομένων από την Ινδία».

Ο Vaibhav Gupta, εταίρος στη φορολογική εταιρεία Dhruva Advisors, δήλωσε: «Η ανακοίνωση αυτή συμβάλλει στο να υπάρξει σαφήνεια για τις ξένες εταιρείες και προσφέρει σταθερότητα στη φορολογική τους θέση στην Ινδία έως το 2047», σημειώνοντας ότι οι ξένες εταιρείες δεν θα χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για ενδεχόμενη φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματός τους με βάση το γεγονός ότι χρησιμοποιούν κέντρο δεδομένων στην Ινδία.

Η Google δήλωσε τον Οκτώβριο ότι θα επενδύσει 15 δισ. δολάρια σε ένα έργο κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτεία Άντρα Πραντές, ενώ η Microsoft και η Amazon (έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια σε κέντρα δεδομένων στην Ινδία. Ινδικοί όμιλοι όπως η Adani και η Reliance επενδύουν επίσης.

Η Amazon, η Microsoft και η Google δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με το φορολογικό μέτρο της κυβέρνησης.

«Τα κέντρα δεδομένων θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Ινδίας, μέσω των οποίων μπορούμε να παρέχουμε νέες υπηρεσίες στον κόσμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Πληροφορικής Άσουινι Βαϊσνάβ.