Χουάνγκ-(-nvidia):-Η-επένδυση-στην-openai-«ποτέ-δεν-ήταν-δέσμευση»

Ερωτηματικά για την επένδυση ύψους 100 δισ. δολαρίων. Θα επενδύσουμε βήμα προς βήμα, αναφέρει το “αφεντικό” της Nvidia.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε ότι η προτεινόμενη επένδυση ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας στην OpenAI «ποτέ δεν αποτέλεσε δέσμευση» και ότι η εταιρεία θα εξετάζει τυχόν γύρους χρηματοδότησης «έναν κάθε φορά».

«Ποτέ δεν ήταν δέσμευση», είπε ο Χουάνγκ σε δημοσιογράφους στην Ταϊπέι την Κυριακή. «Μας προσκάλεσαν να επενδύσουμε έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια και φυσικά ήμασταν πολύ χαρούμενοι και τιμημένοι που μας προσκάλεσαν, αλλά θα επενδύσουμε βήμα προς βήμα», μεταδίδει το -.

Στο πλαίσιο μιας επιστολής πρόθεσης που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο, η Nvidia ανέφερε ότι σχεδίαζε να επενδύσει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI για τη στήριξη νέων κέντρων δεδομένων και άλλων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η συμφωνία είχε ως στόχο να βοηθήσει την OpenAI να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων με δυναμικότητα τουλάχιστον 10 γιγαβάτ ισχύος – ισοδύναμη με τη μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της Νέας Υόρκης – εξοπλισμένα με τα προηγμένα τσιπ της Nvidia για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Παρασκευή ότι το επενδυτικό σχέδιο που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο έχει «παγώσει», αφού ορισμένα στελέχη εντός της Nvidia εξέφρασαν αμφιβολίες για τη συμφωνία. Επικαλούμενη ανώνυμες πηγές με γνώση του θέματος, η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Χουάνγκ είχε τονίσει κατ’ ιδίαν πως η συμφωνία των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν ήταν δεσμευτική, είχε επίσης ασκήσει ιδιωτικά κριτική σε αυτό που έχει περιγράψει ως έλλειψη πειθαρχίας στην επιχειρηματική προσέγγιση της OpenAI και είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό.

Όταν ρωτήθηκε το Σάββατο για το δημοσίευμα που φαινόταν να υπονοεί ότι δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με την OpenAI, ο Χουάνγκ απάντησε: «Αυτό είναι ανοησία».

«Θα επενδύσουμε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό», δήλωσε τότε στους δημοσιογράφους. «Πιστεύω στην OpenAI. Το έργο που κάνουν είναι απίστευτο. Είναι μία από τις πιο καθοριστικές εταιρείες της εποχής μας».

Ο Χουάνγκ δεν διευκρίνισε το ακριβές ύψος της συνεισφοράς της εταιρείας, αλλά χαρακτήρισε την επένδυση «τεράστια». Πρόσθεσε ότι η συνεισφορά της Nvidia στον τρέχοντα γύρο χρηματοδότησης της OpenAI δεν θα πλησιάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα σχέδια της Nvidia να επενδύσει στην OpenAI, έναν βασικό αγοραστή των προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της, έχουν εντείνει τους τελευταίους δώδεκα μήνες τις ανησυχίες σχετικά με τον «κυκλικό» χαρακτήρα των συμφωνιών στον χώρο της AI. Οι επενδυτές αμφισβητούν ολοένα και περισσότερο κατά πόσο αυτές οι συνεργασίες – στις οποίες τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν σε επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης που στη συνέχεια αγοράζουν τα προϊόντα τους – ενδέχεται να στηρίζουν τεχνητά τη ζήτηση. Σε μια άλλη παρόμοια συμφωνία, η Nvidia ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για επιπλέον επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην CoreWeave Inc., πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και επίσης βασικό πελάτη της.

Φωτογραφία @AP