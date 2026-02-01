Όταν ο Τραμπ αποδυναμώνει το δολάριο και ο Μυτιληναίος προειδοποιεί για το ισχυρό ευρώ.

Η ανοδική κίνηση του ευρώ στα 1,20822 επανέφερε την ισοτιμία με το δολάριο σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τον Ιούνιο του 2021.

Την ίδια στιγμή, το δολάριο καταγράφει τη χειρότερη ετήσια επίδοσή του εδώ και οκτώ χρόνια με την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ να μην έχει διάθεση να ανακόψει την πορεία αυτή.

Ο Donald Trump, σχολιάζοντας την πτώση του δολαρίου, τη χαρακτήρισε “great” και το παρομοίασε με “yo-yo”, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, εντάσσοντας έτσι τη συναλλαγματική ισορροπία στο σύνολο των διαθέσιμων εργαλείων οικονομικής πολιτικής. Ένα πιο αδύναμο δολάριο διευκολύνει χαλαρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες, στηρίζει τον ονομαστικό ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας, ενισχύει τις αμερικανικές εξαγωγές και βελτιώνει τη διαχείριση του δημόσιου χρέους σε πραγματικούς όρους.

Η πρόσφατη απόφαση της Federal Reserve να παγώσει τις μειώσεις επιτοκίων για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2025, με δύο μέλη να διαφωνούν υπέρ νέας περικοπής, προσθέτει βάρος στο σκηνικό αβεβαιότητας. Ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο και η συζήτηση για την επόμενη ηγεσία της Fed βάζει την εποχή Powell σε ευθεία αντίστροφη μέτρηση.

Από την ευρωπαϊκή πλευρά, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος της Metlen Energy & Metals, προειδοποιεί ότι η άνοδος του ευρώ προσθέτει μια ακόμη πρόκληση στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Όπως επισημαίνει, το ισχυρό νόμισμα δεν αντανακλά απαραίτητα οικονομική ισχύ, αλλά επιβαρύνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε μια περίοδο που ήδη δοκιμάζονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Με άλλα λόγια, σαν να μην δεν έφτανε το διαρθρωτικό μειονέκτημα του υψηλού ενεργειακού κόστους που ήδη υπονομεύει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η περαιτέρω ενδυνάμωση του ευρώ καθιστά τα ευρωπαϊκά προϊόντα όλο και λιγότερο ανταγωνιστικά στις – κατά κύριο λόγο – διεθνείς αγορές με κυρίαρχο νόμισμα το δολάριο.

Σε αυτό το περιβάλλον, μια κίνηση του ευρώ προς τη ζώνη των 1,2250 δολαρίων ενδέχεται να εντείνει τις πιέσεις στις ευρωπαϊκές εξαγωγές, μετατρέποντας τη συναλλαγματική ισορροπία σε κρίσιμο παράγοντα για τη βιομηχανία και το εμπόριο τους επόμενους μήνες.

Προς το παρόν στη διαγραμματική ανάλυση το ευρώ δείχνει να έχει κάνει ένα καθοδικό retracement γυρνώντας στη βάση των 1,1850 με 1,1800 δολαρίων στοιχείο που φέρνει μια πρώτη αμφιβολία για το προααφερόμενο αναοδικό σενάριο των 1,2250. Όσο όμως δεν καταστρατηγείται καθοδικά ο ανοδικός στροφέας “W” τόσο η ισοτιμία θα πιέζεται προς το επίπεδο των 1,2000 δολαρίων.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

February 1, 2026