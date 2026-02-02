Αγροτικά προϊόντα: Νέα πτώση στις τιμές διεθνώς το 2025 – Απώλειες 12,08%

Σε αρνητική τροχιά βρέθηκε για δεύτερο συνεχόμενο έτος η διεθνής αγορά αγροτικών προϊόντων. Οι απώλειες έφθασαν στο 12,08% το προηγούμενο έτος έναντι 4,63% το 2024.

Σε αρνητική τροχιά βρέθηκε για δεύτερο συνεχόμενο έτος η διεθνής αγορά αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, με τις απώλειες να φτάνουν στο 12,08% το 2025 έναντι 4,63% το 2024. «Η αρνητική πορεία του δείκτη αποδίδεται στη συνδυασμένη επίδραση θεμελιωδών και μακροοικονομικών παραγόντων, αλλά και τη δημιουργία ενός έντονα πλεονασματικού περιβάλλοντος, που άσκησε πτωτική πίεση στις τιμές» τονίζεται.

Η διεύρυνση των αποθεμάτων σε βασικά προϊόντα σε συνδυασμό με τη συγκρατημένη ενίσχυση της ζήτησης, συνέβαλλαν στη συνολική αποδυνάμωση της αγοράς ενώ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αρνητικής δυναμικής διαδραμάτισε και η αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ. Συνολικά, η πτώση του δείκτη αποτυπώνει μια ευρεία αναπροσαρμογή των τιμών σε περιβάλλον υπερπροσφοράς, ασθενέστερου νομίσματος και αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ευελιξία παραμένει κρίσιμο στοιχείο στρατηγικής και για το 2026, καθώς οι αρνητικές θέσεις στις αγορές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Σε επιμέρους επίπεδο, τις μεγαλύτερες απώλειες για το 2025 σημείωσαν οι τιμές σε χυμό πορτοκαλιού (-58,75%), ρύζι (-31,59%), ζάχαρη (-22,07%) και ακολούθησαν οι τιμές σε σιτάρι (-8,07%), βαμβάκι (-6,04%) και καλαμπόκι (-3,98%).

Σε αντίθετη, θετική πορεία, βρέθηκαν οι τιμές της σόγιας (+3,23%) και των βοοειδών (+21,09%), που ενισχύθηκαν, με τα τελευταία να διευρύνουν περαιτέρω τα κέρδη τους στην τριετία. Στη διάρκεια του 2026, οι παγκόσμιες αγορές αγροτικών προϊόντων πιθανά να συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα, η οποία απορρέει από την αβεβαιότητα στη παγκόσμια προσφορά, τις διαφοροποιήσεις στη ζήτηση ανά περιοχή, τις κλιματικές μεταβολές και τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Η μετάβαση από το φαινόμενο La Niña σε El Niño αναμένεται να διατηρήσει την κλιματική αστάθεια ως παράγοντα διακύμανσης των τιμών, καθώς και η πιθανή περαιτέρω υποτίμηση του δολαρίου, αποτελώντας θετικούς παράγοντες για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Αναφορικά με τις επιμέρους αγροτικές αγορές, τα σιτηρά (καλαμπόκι και σιτάρι) εισέρχονται το 2026 σε επιβαρυμένη εικόνα προσφοράς, με την προοπτική ανοδικών κινήσεων να εναπόκειται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες.

Αντίθετα, η αγορά της σόγιας εμφανίζει πιο ισορροπημένο προφίλ, στο πλαίσιο μιας διατηρήσιμης και σταθερής ζήτησης, παρά την ενισχυμένη παραγωγή στη Λατινική Αμερική. Μελλοντικά η διαμόρφωση των τιμών αναμένεται να εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από το πλαίσιο των αμερικανικών πολιτικών βιοκαυσίμων, καθώς και τη δυναμική της κινεζικής ζήτησης.

Η αγορά ζάχαρης δύναται να παρουσιάσει ενδείξεις σταθεροποίησης ή και πιθανής ενίσχυσης στις τιμές, καθώς τα πλεονάσματα φαίνεται να έχουν κορυφωθεί και οι πιέσεις στις τιμές αναμένονται να υποχωρήσουν. Η αυξανόμενη διοχέτευση ζαχαροκάλαμου προς την παραγωγή αιθανόλης, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των τιμών του πετρελαίου, ενισχύει εκ νέου το κίνητρο μετατόπισης μέρους της παραγωγής προς βιοκαύσιμα, εξέλιξη που στηρίζει μια ήπια ανοδική τάση.

Τέλος, η αγορά βοοειδών αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα σφιχτή, καθώς η αναπλήρωση των κοπαδιών εξελίσσεται με βραδύ ρυθμό, παρά τη βελτιωμένη κερδοφορία λόγω χαμηλότερου κόστους ζωοτροφών. Η αυξημένη διακράτηση ζώων από τους παραγωγούς σε συνδυασμό με τη διατηρούμενη ισχυρή ζήτηση, δημιουργεί συνθήκες, που εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ανοδική πορεία στις τιμές των βοοειδών.

Ανακεφαλαιώνοντας, η διολίσθηση του δολαρίου σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας δύναται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα, η συνέχιση των δασμών και οι στρεβλώσεις που προκαλούνται στο διεθνές εμπόριο αναμένεται, μακροπρόθεσμα, να ασκήσουν επιπρόσθετες ανοδικές πιέσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων.

Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων υποχώρησε τον Ιανουάριο κατά 0,90%, την ώρα που ο δείκτης των εμπορευμάτων ενισχύθηκε κατά 3,82%. Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει την επίδραση ευνοϊκότερων μακροοικονομικών και εμπορικών συνθηκών στο σύνολο των εμπορευμάτων, όπως η υποχώρηση του δολαρίου και η σταθεροποίηση των διμερών σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, οι οποίες ενίσχυσαν τη ζήτηση στηρίζοντας ανοδικά τις τιμές.