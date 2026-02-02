Βραχυχρόνια-μίσθωση:-Κόφτες,-περιορισμοί-και-όσα-αλλάζουν-μέσα-στο-2026

Παρά το γεγονός ότι χρόνο με το χρόνο το κανονιστικό πλαίσιο έχει γίνει πιο αυστηρό, τα έσοδα δείχνουν ότι η βραχυχρόνια μίσθωση παραμένει ανθεκτική, όχι όμως ανεξέλεγκτα.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 2025, όπως αποκάλυψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στο 43o συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, τα φορολογικά έσοδα από τη βραχυχρόνια μίσθωση αυξήθηκαν κατά 100 εκατ. ευρώ φτάνοντας στα 973 εκατ. ευρώ έναντι 880 εκατ. ευρώ το 2024 και 740 εκατ. ευρώ το 2023.

Νέοι περιορισμοί από τον Μάρτιο

Aπό τον Μάρτιο, επεκτείνεται ο κόφτης για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και για ακίνητα που βρίσκονται στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν ήδη στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.

Δηλαδή απαγορεύεται η εγγραφή νέων ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής. Παράλληλα, ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης τα οποία βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές θα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μακροχρόνιας μίσθωσης ή θα ιδιοκατοικούνται σε περίπτωση που μεταβιβάζονται με αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά.

Οι περιορισμοί στις νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Μαρτίου και αφορά την Α’ Δημοτική Κοινότητα του δήμου (ξεκινά από την πλατεία Αριστοτέλους και εκτείνεται κατά μήκος της Εγνατίας και της Τσιμισκή, καλύπτοντας τον βασικό εμπορικό άξονα και το ιστορικό τρίγωνο της αγοράς. Επίσης, εντάσσονται τα Λαδάδικα και η ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, καθώς και ολόκληρη η παραλιακή ζώνη από το λιμάνι έως τον Λευκό Πύργο μέχρι της παρυφές της Άνω Πόλης). Το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος του έτους με δυνατότητα παράτασης και για τα επόμενα έτη. Το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος του έτους με δυνατότητα παράτασης στα επόμενα έτη.

Σε περιοχές όπου ισχύει απαγόρευση νέων αδειών, ο αριθμός μητρώου δεν μεταβιβάζεται με το ακίνητο. Σε περίπτωση πώλησης, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, η δυνατότητα λειτουργίας ως Airbnb χάνεται και η καταχώριση διαγράφεται, ακόμη και αν το ακίνητο λειτουργούσε νόμιμα πριν από τη μεταβίβαση.

Τι αλλάζει από τον Μάιο

Την 20η Μαΐου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 2024/1028 ο οποίος θεσμοθετεί ενιαίο πλαίσιο καταγραφής και διαμοιρασμού δεδομένων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο Κανονισμός θεσπίζει υποχρεωτική εγγραφή των καταλυμάτων, με τη χορήγηση μοναδικού αριθμού μητρώου που θα πρέπει να εμφανίζεται σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι πλατφόρμες, με τη σειρά τους, υποχρεώνονται να διαβιβάζουν τακτικά δεδομένα σε ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο για κάθε κράτος-μέλος. Με αυτό τον τρόπο οι αρχές αποκτούν σαφή εικόνα για το τι ενοικιάζεται, πού και με ποια ένταση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο συνεπή εφαρμογή των τοπικών κανόνων και για πολιτικές αποφάσεις βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε εκτιμήσεις. Στην Ελλάδα ήδη είναι υποχρεωτική η εγγραφή των καταλυμάτων στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι εκμεταλλεύονται τα ακίνητα τους με το καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου για να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία για το έτος 2025 στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα καθοριστεί και το ύψος του φόρου που θα κληθούν να καταβάλλουν για φέτος.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων θα πρέπει να ελέγξουν τα κατατεθειμένα στοιχεία εσόδων από βραχυχρόνιες μισθώσεις που αποκτήθηκαν το 2025 και να προχωρήσουν στη διόρθωση τυχών λαθών και παραλείψεων. Όσοι δεν οριστικοποιήσουν τα στοιχεία στο Μητρώο της ΑΑΔΕ κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί ακόμα κι αν δεν τα έχουν εισπράξει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA το 2025 η ζήτηση διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3%, με την προσφορά να ακολουθεί με ρυθμό 2%. Παρά τη μικρή πτώση της πληρότητας στο 60,7%, τα συνολικά έσοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα. Η Μέση Ημερήσια Τιμή (ADR) μειώθηκε κατά 3%, διαμορφούμενη στα 139 ευρώ από 143 ευρώ το 2024, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση που καταγράφεται σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.