Εμπορική-συμφωνία-με-την-Ινδία-ανακοίνωσε-ο-Τραμπ

Τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας με την Ινδία, η οποία σταματά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ αναφέρει: «Ήταν τιμή μου που μίλησα με τον Πρωθυπουργό Μόντι της Ινδίας σήμερα το πρωί. Είναι ένας από τους καλύτερούς μου φίλους και ένας ισχυρός και σεβαστός ηγέτης της χώρας του. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου και του τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράσει πολύ περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, τη Βενεζουέλα.

Αυτό θα βοηθήσει στον ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ στην Ουκρανία, ο οποίος εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, με χιλιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα!

Το Νέο Δελχί συμφώνησε επίσης να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

“It was an Honor to speak with Prime Minister Modi, of India, this morning… He agreed to stop buying Russian Oil, and to buy much more from the United States and, potentially, Venezuela. This will help END THE WAR in Ukraine” – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/RD7PZ8S16z — The White House (@WhiteHouse) February 2, 2026

Λόγω φιλίας και σεβασμού προς τον Πρωθυπουργό Μόντι και στο αίτημά του, συμφωνήσαμε σε μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρεώνουν μειωμένο αμοιβαίο δασμό, μειώνοντάς τον από 25% σε 18%.

Θα προχωρήσουν επίσης στη μείωση των δασμών και των μη δασμολογικών εμποδίων τους έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΜΗΔΕΝ. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης να «ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ», (σσ: προιόντα) σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, πάνω από τα 500 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ σε αμερικανικά προϊόντα ενέργειας, τεχνολογίας, γεωργίας, άνθρακα και πολλά άλλα. Η καταπληκτική μας σχέση με την Ινδία θα είναι ακόμη πιο ισχυρή στο μέλλον. Ο Πρωθυπουργός Μόντι και εγώ είμαστε δύο άνθρωποι που καταφέρνουμε πράγαμτα, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τους περισσότερους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!