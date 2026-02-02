Επίσκεψη-Γεραπετρίτη-στην-Ισπανία:-Θα-συναντηθεί-με-τον-Ισπανό-ομόλογό-του

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, περί ώρα 3:00 μ.μ., δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών προς τον Τύπο