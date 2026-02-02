Ε.Ε.: Ανταγωνιστικότητα και στρατηγική αυτονομία στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής στις 12/2

Η ανταγωνιστικότητα και η ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς πρόκειται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου στο κάστρο Alden Biesen, στο Βέλγιο, σύμφωνα με όσα αναφέρει o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στην καθιερωμένη επιστολή του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει της Συνόδου.

Ο κ. Κόστα υπογραμμίζει ότι «στο τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον, η ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς μας είναι, περισσότερο από ποτέ, μια επείγουσα στρατηγική επιταγή».

Η άτυπη Σύνοδος Κορυφής ακολουθεί το πρότυπο της περσινής συνάντησης των ηγετών για την Άμυνα, η οποία, σύμφωνα με τον Αντόνιο Κόστα, «παρείχε ισχυρή ώθηση στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης της Άμυνας». Όπως σημειώνει, στόχος του 2026 είναι να δοθεί «η ίδια πολιτική ώθηση στον τομέα της ανταγωνιστικότητας», αναγνωρίζοντας ότι η οικονομική ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον θεμελιώδη πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Η συζήτηση θα οργανωθεί γύρω από δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά «το νέο γεωοικονομικό πλαίσιο». Οι ηγέτες θα κληθούν να απαντήσουν στο πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τοποθετηθεί «σε έναν κόσμο αυξημένου -και όχι πάντα δίκαιου- οικονομικού ανταγωνισμού και εμπορικών ανισορροπιών», πώς θα ανταποκριθεί στον οικονομικό καταναγκασμό και πώς θα μειώσει κρίσιμες εξαρτήσεις, ιδίως σε τομείς όπως οι πρώτες ύλες και η τεχνολογία. Όπως επισημαίνει ο κ. Κόστα, το απαιτητικό αυτό περιβάλλον μπορεί ταυτόχρονα να δημιουργήσει «ευκαιρίες για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης».

Ο δεύτερος άξονας αφορά τις εσωτερικές πολιτικές και τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τονίζει ότι η Ενιαία Αγορά «μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό απλούστευσης για πολίτες και εταιρείες», υπό την προϋπόθεση της ουσιαστικής μείωσης των εθνικών εμποδίων και της διαμόρφωσης ενός πιο ευνοϊκού κανονιστικού πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου 28ου καθεστώτος για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν «μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των διοικητικών βαρών». Κρίσιμο στοιχείο αυτής της προσπάθειας αποτελεί και η επιτάχυνση των εργασιών για μια Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε να κατευθυνθούν περισσότερα ευρωπαϊκά κεφάλαια σε παραγωγικές επενδύσεις.

Ντράγκι και Λέτα στη Σύνοδο

Σε αυτή την άτυπη Σύνοδο των ευρωπαίων ηγετών, ο Αντόνιο Κόστα έχει προσκαλέσει τον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, καθώς και τον πρώην Ιταλό πρωθυπουργό, Ενρίκο Λέτα, προκειμένου να παρουσιάσουν πώς οι προτάσεις των εκθέσεών τους για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την Ενιαία Αγορά αποκτούν νέα σημασία στο σημερινό γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον.

Τέλος, στην επιστολή του, ο Αντόνιο Κόστα ξεκαθαρίζει ότι, παρότι «η Ευρώπη είναι ανοιχτή στο εμπόριο», το άνοιγμα αυτό «δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία». Η επιτάχυνση της εμπορικής ατζέντας της Ε.Ε. θα πρέπει να συνδυαστεί με την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και με μια πιο συστηματική προσέγγιση στην οικονομική μείωση του κινδύνου.

