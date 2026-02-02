Η-κυβέρνηση-εκκινεί-τη-Δευτέρα-τη-διαδικασία-Συνταγματικής-Αναθεώρησης

Τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος εκκινεί αύριο η κυβέρνηση, σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Την ανακοίνωση για την έναρξη του διαλόγου μεταξύ των κομμάτων, θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με δήλωσή του, ο οποίος θα εξειδικεύσει τη φιλοσοφία των αλλαγών στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στον Αλέξη Παπαχελά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των αναθεωρητέων διατάξεων θα περιλαμβάνονται, η αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ευθύνη των υπουργών, η άρση μονιμότητας στο Δημόσιο, η αλλαγή του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος και η αλλαγή στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, δήλωσε πως η ΝΔ θα απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ «λόγω της θέσης του ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ως ένα κόμμα που έχει μια ιστορία θεσμικής σοβαρότητας».

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μείζονα ζητήματα τα οποία θα μπουν στο τραπέζι: «Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα μετρηθούμε και ως προς πόση διάθεση έχουμε να πάμε τον τόπο μπροστά, δηλαδή να μπορεί ο τόπος να έχει εξ υπαρχής μη κρατικά πανεπιστήμια και όχι μόνο παραρτήματα, άρθρο 16. Το άρθρο 86 να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και να εξαρτάται από την κάθε πλειοψηφία η παραπομπή ή μη ενός Υπουργού. Αλλά και άλλα πολύ σοβαρά θέματα όπως για εμένα, ας πούμε, να μπει ένα τέλος στο μαξιμαλισμό και στην πλειοδοσία των προγραμμάτων των κομμάτων. Μπορεί να πρέπει να είναι υποχρεωτική (εκ του Συντάγματος) η κοστολόγησή τους».



