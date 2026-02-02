Καθοδικές-τάσεις-στις-ευρωαγορές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν την εβδομάδα σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και η αυξημένη μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα επιβάρυναν το κλίμα στις παγκόσμιες αγορές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,66% λίγο μετά το άνοιγμα στις 606,97 μονάδες, με τους κλάδους να κινούνται μεικτά. Τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράσφουν μέχρι στιγμής οι μετοχές εξόρυξης και πετρελαίου, με πτώση 3% και 2,3% αντίστοιχα.

Όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν επίσης πτωτικά και οι δείκτες FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου, DAX της Γερμανίας και CAC 40 της Γαλλίας κατέγραφαν απώλειες άνω του 0,5%.

Ειδικότερα, ο FTSE στο Λονδίνο διαμορφώνεται στις 10,185.40 μονάδες (-0,37%), ο DAX “παίζει” στις 24,479.96 μονάδες (-0,14%) και ο γαλλικός CAC κινείται στις 8,102.49 (-0,30%). Εν τω μεταξύ, στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ βρίσκεται στις 17,883 μονάδες με οριακά κέρδη (+0,03%) και ο ιταλικός ΜΙΒ στις 45,402.50 (-0,27%).

Οι έντονες πιέσεις στην Ευρώπη σήμερα έρχονται σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων στις παγκόσμιες αγορές.

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν στη διάρκεια της νύχτας, με τους δείκτες της Νότιας Κορέας να ηγούνται των απωλειών, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις τιμές του χρυσού και του ασημιού μετά τις απότομες πτώσεις της Παρασκευής. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν χαμηλότερα το βράδυ της Κυριακής (1/2), καθώς οι επενδυτές είχαν στραμμένο το βλέμμα στο bitcoin μετά το sell-off του Σαββατοκύριακου.

Το bitcoin υποχώρησε το Σάββατο κάτω από τα 80.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ένδειξη ότι οι επενδυτές περιόριζαν το ρίσκο μετά τις έντονες απώλειες στα πολύτιμα μέταλλα την Παρασκευή.

Το ασήμι, το οποίο είχε υπερδιπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες, κατέρρευσε περίπου 30% την Παρασκευή, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια πτώση από το 1980. Ο χρυσός σημείωσε επίσης πτώση περίπου 9%.

Η Wall Street στρέφει επίσης την προσοχή της στη Nvidia, καθώς εντείνονται τα ερωτήματα γύρω από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Τα σχέδια της Nvidia να επενδύσει 100 δισ. δολάρια στην OpenAI έχουν «παγώσει», με στελέχη της εταιρείας παραγωγής μικροτσίπ να εκφράζουν αμφιβολίες για τη συμφωνία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη, σήμερα ανακοινώνει αποτελέσματα ο όμιλος Julius Baer, ενώ σε επίπεδο μακροοικονομικών στοιχείων αναμένονται τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων στη Γερμανία και πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ισπανία.