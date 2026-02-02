Καναδάς:-Άνοδος-στον-μεταποιητικό-τομέα-για-πρώτη-φορά-μετά-από-έναν-χρόνο

Ο μεταποιητικός τομέας του Καναδά αναπτύχθηκε τον Ιανουάριο, καταγράφοντας την πρώτη τέτοια επέκταση σε ένα χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, καθώς το κλίμα βελτιώθηκε σε υψηλό τριών μηνών εν μέσω προσδοκιών για οικονομική ανάπτυξη φέτος.

Ωστόσο, οι νέες παραγγελίες συνέχισαν να μειώνονται τον Ιανουάριο και οι δασμοί επηρέασαν αρνητικά τον συνολικό τομέα, με τη μείωση των εξαγωγών και την αύξηση του κόστους εισροών.

Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global Canada Manufacturing, ένας σύνθετος δείκτης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια επισκόπηση της υγείας του μεταποιητικού τομέα, αυξήθηκε στο 50,4 τον Ιανουάριο, από 48,6 τον Δεκέμβριο.

Αυτή είναι η καλύτερη επίδοση του δείκτη σε ένα έτος, όταν κατέγραψε 51,6 τον περασμένο Ιανουάριο. Οτιδήποτε πάνω από 50 θεωρείται επέκταση της δραστηριότητας.

«Θετική βάση»

«Ο μεταποιητικός τομέας του Καναδά ξεκίνησε τη νέα χρονιά σε πιο θετική βάση», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Πολ Σμιθ, οικονομικός διευθυντής της S&P Global Market Intelligence.

«Η παραγωγή σταθεροποιήθηκε, μετά από σχεδόν ένα ολόκληρο έτος συνεχούς συρρίκνωσης, ενώ η εμπιστοσύνη στις προοπτικές βελτιώθηκε και καταγράφηκε οριακή αύξηση των θέσεων εργασίας για πρώτη φορά σε 12 μήνες», είπε.

Η S&P Global ανέφερε σε σημείωμα που συνοδεύει τα στοιχεία ότι η ανάπτυξη αντανακλά έναν συνδυασμό εκκαθάρισης καθυστερημένων εργασιών και κυκλοφορίας νέων προϊόντων.

Ο δείκτης νέων παραγγελιών αυξήθηκε στο 49,3 τον Ιανουάριο από 47,3 τον Δεκέμβριο, ενώ ο δείκτης νέων παραγγελιών εξαγωγών ήταν στο 44,6, από 43,9 τον προηγούμενο μήνα.

Η μείωση αυτή οφείλεται εν μέρει στη διαρκή αδυναμία των εξαγωγών, ιδίως στις ΗΠΑ. Οι κατασκευαστές ανέφεραν ότι οι δασμοί συνέχισαν να επηρεάζουν αρνητικά το εμπόριο, πρόσθεσε η δήλωση.

Ο Διοικητής της Τράπεζας του Καναδά, Τιφ Μάκλεμ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι, ενώ οι περισσότερες προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας δεν έχουν αλλάξει από τον Οκτώβριο, υπάρχει υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας από την εμπορική πολιτική του Τραμπ και τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Είπε ότι προέβλεψε την πιθανότητα ενός νέου οικονομικού σοκ.

«Τα τελευταία στοιχεία της έρευνας συνολικά δείχνουν μια υποκείμενη ανθεκτικότητα στην οικονομία της μεταποίησης», δήλωσε ο Σμιθ.

Ο πληθωρισμός

Ωστόσο, ο συνεχιζόμενος πληθωρισμός και οι εμπορικές αβεβαιότητες φαίνεται να παραμένουν κυρίαρχα θέματα το 2026 και ως εκ τούτου οι κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλοί κατασκευαστές το επόμενο έτος, πρόσθεσε.

Ο δείκτης αποθεμάτων αγορών αυξήθηκε στο 50,1 τον Ιανουάριο από 47,9 τον Δεκέμβριο, ενώ ο δείκτης απασχόλησης ήταν στο 50,6, από 48,7 την ίδια περίοδο. Ο δείκτης τιμών εισροών, ένα μέτρο του πληθωρισμού, αυξήθηκε στο 59,0 τον Ιανουάριο από 56,9 τον προηγούμενο μήνα.

Οι δασμοί παρέμειναν βασικός παράγοντας του πληθωρισμού κόστους, ο οποίος επιταχύνθηκε αισθητά τον Ιανουάριο σε υψηλό πέντε μηνών, ανέφερε η S&P, προσθέτοντας ότι οι κατασκευαστές αύξησαν σημαντικά τις δικές τους μεταβολές και στον μεγαλύτερο βαθμό από τον Μάρτιο του 2025.

Με πληροφορίες από Reuters