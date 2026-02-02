Κεφαλογιάννης:-Εντός-24-ωρών-η-ΔΑΕΕ-βρήκε-τα-αίτια-της-έκρηξης-στη-Βιολάντα

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφέρθηκε στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με αφορμή την έκρηξη στη Βιολάντα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, και την πρόσφατη πυρκαγιά στα Καζάνια Περάματος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.

Όπως τόνισε, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισε εντός 24 ωρών τα αίτια της έκρηξης στη Βιολάντα, διαβεβαιώνοντας ότι με τον ίδιο επαγγελματισμό διερευνάται και το περιστατικό στο Πέραμα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές για τα ακριβή αίτια, την τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης.

Ο κ. Κεφαλογιάννης χαρακτήρισε το συμβάν στο Πέραμα «πολύ σοβαρό γεγονός», σημειώνοντας ότι απαιτείται θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με σεβασμό στην αγωνία εργαζομένων και κατοίκων. Όπως επισήμανε, η Πολιτική Προστασία λειτουργεί βάσει συγκεκριμένων σχεδίων και κανόνων, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Αναφερόμενος στην επιχειρησιακή διαχείριση, σημείωσε ότι υπήρξε άμεση και ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, με 48 πυροσβέστες και 24 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών βραχιονοφόρων, καθώς και συνδρομή υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο σε λιγότερο από τέσσερις ώρες, χωρίς ανθρώπινες απώλειες ή σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε αποκλεισμό και εκτροπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας για λόγους ασφάλειας.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι το μήνυμα του 112 εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος του δημάρχου, όπως προβλέπεται θεσμικά, και όχι αυτοβούλως από την Πολιτική Προστασία.

Στη δευτερολογία του, εστίασε στο πλαίσιο πρόληψης και ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει υιοθετήσει από το 2016 την ευρωπαϊκή οδηγία SEVESO III, το αυστηρότερο διεθνές πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων. Για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στο Πέραμα, ανέφερε ότι πρόκειται για SEVESO ανώτερης βαθμίδας, με υποχρέωση τήρησης φακέλου κοινοποίησης, μελέτης ασφάλειας, εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης και συστήματος διαχείρισης ασφάλειας.

Όπως σημείωσε, υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ έως την 1η Δεκεμβρίου 2028, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι και ασκήσεις πεδίου το 2024 και το 2025, που κρίθηκαν καθοριστικές για τη γρήγορη και συντονισμένη ανταπόκριση στο πρόσφατο περιστατικό.

Απαντώντας σε ερωτήματα για πιθανή μετεγκατάσταση, ξεκαθάρισε ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περιφέρεια και τον Δήμο. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η εγκατάσταση λειτουργούσε νόμιμα και σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προβλέψεις, τονίζοντας τη σημασία της διαρκούς επιτήρησης και των τακτικών ελέγχων.