Κ. Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο – Το 2026 θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα

Τον καταλυτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, εξήρε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε εκδήλωση που έγινε στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αφορμή την παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων ΕΤΕπ.

Ομιλητής ήταν, επίσης, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Γιάννης Στουρνάρας και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση που ακολούθησε.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη διαχρονική στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που συνολικά έχει διαθέσει στη χώρα μας πάνω από 16 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, με τα 3,5 δισ. ευρώ που χορηγήθηκαν το 2025 να αποτελούν ιστορικά υψηλό επίπεδο. «Η σχέση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι απλώς μια σχέση χρηματοδότησης. Είναι σχέση στρατηγικής σύμπραξης, και εξελίχθηκε αυτή η σχέση μαζί με τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός και συνέχισε:

«Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο. Η Ευρώπη αναζητά ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία. Και η συνεργασία μας με την ΕΤΕπ είναι στο σημείο όπου αυτές οι δύο πορείες συναντώνται» υπογράμμισε ο υπουργός, προμηνύοντας ότι «το 2026 θα κάνουμε ακόμη περισσότερα. Θα κινηθούμε πιο γρήγορα. Θα επενδύσουμε πιο στρατηγικά. Και θα πάμε ακόμη πιο μακριά» .

Αναλυτικά, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε:

Καθοριστικός ο ρόλος της ΕΤΕπ στην ελληνική οικονομία

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, και ειδικά κατά την πιο σκοτεινή περίοδο της ελληνικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το EIF λειτούργησαν καταλυτικά για να μπορέσει να αναδυθεί στη χώρα μας ένα οικοσύστημα καινοτομίας με πράγματα τα οποία για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα ενοχοποιούσαμε.

Και έτσι γύρισε, αν θέλετε, η σελίδα σε σχέση με το τι είναι επιχειρηματικότητα, με το τι είναι νεοφυής επιχείρηση και με το πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος στη χώρα μας να βρει το επιχειρηματικό του πεπρωμένο. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί καταλυτικά έπαιξαν το ρόλο τους και τώρα είμαστε, όχι σε άλλη σελίδα, αλλά σε άλλο κεφάλαιο του βιβλίου αυτής της πολύ μεγάλης πορείας για τη χώρα μας».

Οι χρηματοδοτήσεις και η μόχλευση

«Τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεων στη χώρα μας το 2025 συνιστούν ένα ιστορικά υψηλό επίπεδο. Όμως, για εμάς, το πιο κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο το ύψος των κεφαλαίων. Είναι η ποιότητα των επενδύσεων, η μόχλευση που δημιουργούν, ο αναπτυξιακός και κοινωνικός τους αντίκτυπος σε κάθε γωνιά της χώρας.

Μόνο τα τελευταία χρόνια, η ΕΤΕπ έχει διαθέσει πάνω από 16 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στη χώρα μας, σταθερή ψήφος εμπιστοσύνης που αντανακλά αξιοπιστία και κοινή στρατηγική.

Επιταχύνει η ΕΤΕπ μετασχηματισμούς που απαιτούνται και καλύπτει χρηματοδοτικά κενά και το κάνει διαχρονικά.

Αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία μας δεν αφορά μόνο την οικονομία. Αφορά τη θέση της χώρας σε έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό καταμερισμό ρόλων.

«Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη χρησιμοποιεί πολύ έντονα τους όρους στρατηγική αυτονομία, ανθεκτικότητα, τεχνολογική επάρκεια, η Ελλάδα — με τη στήριξη της ΕΤΕπ — είναι μέρος της λύσης» τόνισε ο υπουργός.

Βασικοί πυλώνες της συνεργασίας Ελλάδος – Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

• «Στον καταλυτικό της ρόλο σε μεγάλα, εμβληματικά έργα υποδομών, όπως οι ενεργειακές διασυνδέσεις στη Μεσόγειο, που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωστρατηγική θέση της χώρας. Αποτυπώνεται στην εμβληματική επένδυση για την παραγωγή γαλλίου στη Βοιωτία, την πρώτη στην Ευρώπη. Μια επένδυση που ενισχύει την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση και τις αλυσίδες κρίσιμων πρώτων υλών, εκεί όπου χτίζεται η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

• «Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το γεγονός, ότι η ΕΤΕπ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στον τομέα της άμυνας στην Ελλάδα. Τον επόμενο μήνα αναμένεται να υπογραφεί η πρώτη συμφωνία Τεχνικής Βοήθειας για έργα της ελληνικής πολιτείας, η οποία θα ακολουθηθεί και από σημαντική χρηματοδότηση. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τις δυνατότητες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας».

• «Παράλληλα, η ΕΤΕπ ανταποκρίνεται άμεσα και στις ανάγκες της κοινωνίας, πολύ χαρακτηριστική και πολύ έντονη για όλους μας είναι η ανάγκη για προσιτή στέγαση. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, μια πανευρωπαϊκή εξίσωση, με άλλες πτυχές προφανώς σε κάθε χώρα, κάποιες κοινές και κάποιες σε διαφοροποίηση, και εδώ παίζει επίσης, έναν καταλυτικό ρόλο. Η αντιμετώπιση είναι κορυφαία προτεραιότητα, τόσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και για εσάς στην ΕΤΕπ, και θα έλεγα ότι είναι καθοριστικής σημασίας ζήτημα, ζητούμενο και για την κυβέρνησή μας, και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα δώσει και άμεσα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες» .

«Σήμερα, λοιπόν, δεν μιλάμε απλώς για έναν ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Μιλάμε για έναν εταίρο που συμβάλλει στο να μετακινηθεί η χώρα από τη διαχείριση κρίσεων στη διαμόρφωση λύσεων για την Ελλάδα» πρόσθεσε ο υπουργός.

«Η στρατηγική έχει να κάνει με το πλαίσιο αβεβαιοτήτων και ρίσκων μέσα στα οποία βρισκόμαστε. ‘Αρα, πάντα έχεις να διαχειριστείς το απρόβλεπτο και το αβέβαιο, τόσο στην οικονομική πολιτική όσο και στη ζωή γενικότερα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο γεωπολιτικό και το γεωοικονομικό πεδίο, είναι το ότι έχει υπεισέλθει μια μείωση της προβλεψιμότητας.

Σε αυτό, λοιπόν, πρέπει να κινηθούμε. Είναι ένας μεγάλος καμβάς πάνω στον οποίο πρέπει να κινηθούμε με δεδομένο ότι ζούμε σε έναν εκθετικό κόσμο, με πολλές τεχνολογικές αλλαγές, με πολλές αλλαγές σε κάθε πεδίο της ζωής μας συνολικότερα».

Η ευρωπαϊκή ατζέντα

«Σε ευρωπαϊκό πεδίο οι μεγάλες ατζέντες για τις οποίες μιλάμε είναι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η άρση των εμποδίων που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., η θεμελίωση του ψηφιακού ευρώ, η ψηφιοποίηση, δηλαδή, του νομισματικού μας συστήματος και όλα αυτά βέβαια σε πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας και δημοσιονομικής υγείας.

Γιατί, αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι λίγο ανάποδα σε σχέση με δέκα χρόνια πριν. Εάν δει κανείς τα δημοσιονομικά στοιχεία χωρών όπως η δική μας, ή τα συγκρίνουμε με άλλες χώρες, νιώθεις εάν κάποιος κοιμόταν το 2015 και ξυπνούσε το 2025, ή το 2026 ότι ο κόσμος έχει γυρίσει τούμπα».

Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

«Υπάρχει το διακύβευμα και το ερώτημα που ακούμε πολύ συχνά στα τηλεοπτικά πάνελ και στη Βουλή ‘μετά το RRF τι;’.

‘Αρα, πρώτον πρέπει να ολοκληρωθεί καλά το Ταμείο Ανάκαμψης, να διαπιστωθεί και να επιβεβαιωθεί ότι ο πολλαπλασιαστής αυτών των έργων είναι όντως αυτός που πιστεύουμε και στο τέλος αυτή τη φιλοσοφία του να χτίσουμε κλίμακα, να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, όλα αυτά τα οποία έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, πολύ απλά θέλουμε περισσότερα και γρηγορότερα.

Θεμελιώθηκε ότι μπορούμε. Τώρα είναι η ώρα να θεμελιώσουμε ότι μπορούμε γρηγορότερα και το ότι σίγουρα δεν θα οπισθοδρομήσουμε διότι πάρα πολύ απλά δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια».

Μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη

«Να πω καταρχήν ότι η θεμελιώδης μεταρρύθμιση είναι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων που περιλαμβάνει μέσα την κεφαλαιακή και τραπεζική ένωση και περιλαμβάνει την άρση όλων αυτών των εμποδίων για να μπορέσει μία επιχείρηση να αποκτήσει κλίμακα στην Ευρώπη.

Το μεγάλο στοίχημα της γενιάς μας στην Ευρώπη είναι να πετύχει αυτή η μεταρρύθμιση που έχει καθυστερήσει πολύ.

Αυτός είναι ο μεγάλος καταλύτης για όλες τις χώρες. Μετά, ο καθένας μας από κάθε χώρα έχει τις δικές του εθνικές ιδιαιτερότητες. Τα προβλήματα της κάθε χώρας είναι σε πολλές περιπτώσεις, καλυμμένες ευκαιρίες από την άλλη πλευρά του νομίσματος».

Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα

«Στην Ελλάδα για παράδειγμα για πολλά χρόνια υπήρχε η εκκρεμότητα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, είχαμε μνημόνιο…

Δεν υπάρχει εδώ μία αλλαγή που τα αλλάζει όλα. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι πάρα πολλές και είναι σε κάθε πτυχή της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας της χώρας. Είναι κάτι που έχουμε ξεκινήσει, τονίζοντας ότι η ψηφιοποίηση, οριζοντίωση είναι ένας πολύ μεγάλος καταλύτης αλλαγών σε θέματα όπως η Δικαιοσύνη, που αυτό είναι κάτι που πρέπει σίγουρα να γίνουν περισσότερες αλλαγές στην πορεία. Σίγουρα, παίζει ρόλο να μπορεί κανείς να έχει μία πολύ δομημένη στρατηγική για τη χωροταξία.

Η στρατηγική αυτή βέβαια ενθυλακώνεται στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρέπει να ξέρεις τι πας και πως μπορείς να το κάνεις εν τέλει».

«Κλειδί» οι επενδύσεις

Η λέξη κλειδί είναι η λέξη ‘επενδύσεις’. Όταν ανέλαβε το 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι επενδύσεις ήταν στο 11% του ΑΕΠ, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι κάπου στο 21%-22%. Τώρα, πάμε για 17%. Αυτό περιλαμβάνει μέσα και δημόσιες επενδύσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις και υπογραμμίζω την λέξη διασυνοριακές. Πρέπει να μην φοβηθούμε να αναπτύξουμε κλίμακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να δεχτούμε ξένους Ευρωπαίους πρωταθλητές στη χώρα μας περισσότερο και να μην φοβηθούμε να δεχτούμε εκείνους από εμάς που μπορούν να παίξουν αυτόν τον κομβικό ρόλο και να αποκτήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή κλίμακα».

