Μαρινάκης-για-Συνταγματική-Αναθεώρηση:-«Τα-κόμματα-πέριξ-του-Κέντρου-θα-αναμετρηθούν-με-την-ιστορία-τους»

Τον οδικό χάρτη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση μετά και το διάγγελμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εξειδίκευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (2/2). Όπως επανέλαβε στην εισαγωγική του τοποθέτηση, είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές, που θα ενισχύουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών, εισάγοντας ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και συμβαδίζοντας με νέα δεδομένα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική κρίση.

«Η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί μια εμβληματική περίοδο στην ιστορία του κράτους που μπορεί να οδηγήσει σε νέο σύγχρονο υπόδειγμα διακυβέρνησης, που θα ενισχύσει τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, επισημαίνοντας πως αποτελεί υποχρέωση όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων να συμβάλουν ουσιαστικά σε αυτήν την προσπάθεια ώστε μέσα από ευρύτερες συναινέσεις όλοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

«Πολιτική μάχη η αξιολόγηση των ΔΥ, θα φανεί αν η χώρα έχει το βλέμμα στο 2030»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ποιες θεωρούνται οι κυβερνητικές προτεραιότητες στις αλλαγές του μοντέλου διακυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε:

«Νομίζω το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων θα αναμετρηθούν με την ιστορία και θα δώσουν εξετάσεις στους πολίτες. Εμείς δεν θέλουμε μια διεκπεραιωτική διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ο πρωθυπουργός ως πρόεδρος της ΝΔ και επικεφαλής της ΚΟ επιδιώκει μια αναθεώρηση με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, όπου θα δημιουργήσει νέο υπόδειγμα διακυβέρνησης. Ξεχωρίζω 4 σημεία: το 1ο και πιο σημαντικό είναι να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα να βρεθεί στα βράχια από τους επόμενους λαϊκιστές, θιασώτες του “λεφτά υπάρχουν”, τους επόμενους εμπόρους ελπίδας και μαξιμαλιστές. Να μην επιτρέπεται δηλαδή να ψηφίζονται προϋπολογισμοί που εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά και παράγουν ελλείμματα. Είναι μια ευκαιρία τα κόμματα πέριξ του Κέντρου να αναμετρηθούν με την ιστορία τους και θα δείξουν ότι το κακό τους παρελθόν το απέβαλαν. Αλλιώς δεν θα το στηρίξουν πετώντας την μπάλα στην εξέδρα και θα αποδείξουν ότι δεν έχουν αλλάξει».

Το 2ο κατά τον κ. Μαρινάκη είναι η αναθεώρηση του άρθρου 86. «Δεν πρέπει να περνάει από το φίλτρο των κομματικών συσχετισμών η παραπομπή ή μη ενός υπουργού στη Δικαιοσύνη. Όλα τα κράτη της Ευρώπης έχουν μια διαδικασία ξεχωριστή προφανώς. Αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουν τα κόμματα μεταξύ τους», όπως είπε. Παράλληλα, έκανε αναφορά και στο άρθρο 16, όπου η Ελλάδα είχε μείνει μόνη με την Κούβα ως εξαίρεση. «Ήρθε η ώρα να μην χαθεί άλλη ευκαιρία, όπως χάθηκε το 2008 με την τότε ιστορική κυβίστηση του ΠΑΣΟΚ».

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εστίασε στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, χαρακτηρίζοντάς τη «πολιτική μάχη» όπου θα φανεί αν η Ελλάδα έχει πραγματικά το βλέμμα της στο 2030 ή αν παραμένει κολλημένη στο παρελθόν. «Ήρθε η ώρα να δούμε το ζήτημα της αξιολόγησης στο Δημόσιο, να το συνδέσουμε με το Σύνταγμά μας και με τη συζήτηση περί μονιμότητας», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς μάλιστα και για τη σχετική επιστολή που απέστειλε στους βουλευτές της κυβέρνησης ο πρωθυπουργός, διευκρίνισε πως πρώτα η ΝΔ θα διαμορφώσει τη δική της πρόταση ως κοινοβουλευτική ομάδα και πλειοψηφία. Παράλληλα, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνδιαμορφώσουν τις δικές του προτάσεις το καθένα ξεχωριστά και ύστερα θα ακολουθήσει ο διάλογος, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες συνθέσεις.

«Για αυτό και η επιστολή αποστέλλεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της ΝΔ», κατέληξε.

