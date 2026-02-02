Μετά την άνοδο, η φάση αξιολόγησης

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει εισέλθει στο 2026 έχοντας πίσω της μία πενταετία συνεχόμενης ανόδου, με το 2025 να καταγράφει ισχυρή συσσώρευση αποδόσεων και ουσιαστική διεύρυνση συμμετοχής. Το σημείο εκκίνησης του νέου έτους βρίσκει την αγορά με υψηλότερη βάση αποτίμησης, αλλά και με θεμελιώδεις παράγοντες που εξακολουθούν να στηρίζουν τη δυναμική της σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η πορεία του 2026 δεν θα στηριχθεί στη μηχανική συνέχεια της προηγούμενης ανόδου, αλλά από τη μετάβαση σε ένα πιο ώριμο στάδιο, όπου το βάρος μετατοπίζεται στην ποιότητα των ροών και στη διάρκεια της συμμετοχής.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η ελληνική οικονομία διατηρεί ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους του μέσου όρου της Ευρωζώνης και για το 2026, με βασικούς μοχλούς την επενδυτική δραστηριότητα, την πιστωτική επέκταση προς τον επιχειρηματικό τομέα και τη σταδιακή ενεργοποίηση έργων που συνδέονται με ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Η χρονική μετάθεση της απορρόφησης κονδυλίων πέραν του 2026, με ορίζοντα το 2029, περιορίζει τον κίνδυνο απότομης επιβράδυνσης και διατηρεί ορατότητα στη ροή κεφαλαίων προς την πραγματική οικονομία.

Παράλληλα, η εικόνα των δημόσιων οικονομικών λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας για τις αγορές. Η μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ συνεχίζεται, υποστηριζόμενη από υψηλούς πρωτογενείς πλεονασματικούς ρυθμούς και ευνοϊκά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου χρέους, όπως η μεγάλη μέση διάρκεια και το σταθερό κόστος εξυπηρέτησης. Το ισχυρό ταμειακό απόθεμα ενισχύει την ευελιξία χρηματοδότησης και περιορίζει τις εξωτερικές πιέσεις, στοιχείο που αποτυπώνεται και στη συμπεριφορά της αγοράς ομολόγων.

Στο επίπεδο της αγοράς, το 2026 αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της επικείμενης αλλαγής καθεστώτος ταξινόμησης. Η δρομολογημένη μετάβαση προς την κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών σε βασικούς διεθνείς δείκτες, με χρονοδιάγραμμα εντός του δεύτερου εξαμήνου, ενισχύει το θεσμικό προφίλ της αγοράς και διευρύνει το δυνητικό επενδυτικό κοινό. Παρότι η στάθμιση σε παγκόσμιους δείκτες θα είναι μικρότερη σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς, η συμμετοχή στο κλαμπ των αναπτυγμένων αγορών αυξάνει την ποιότητα και τη σταθερότητα των ροών κεφαλαίων.

Το 2026, επομένως, δεν προδιαγράφεται ως μια άλλη χρονιά εύκολων αποδόσεων, αλλά ως περίοδος μετάβασης σε μια αγορά με βαθύτερη συμμετοχή, ισχυρότερη θεσμική αναγνώριση και μεγαλύτερη έμφαση στη διατηρήσιμη ανάπτυξη. Αυτό το μείγμα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για τη συνέχεια του κύκλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, περνώντας στη διαγραμματική ανάλυση της αγοράς εντοπίζουμε τον Γενικό Δείκτη στο ημερήσιο chart τιμών να έχει διασπάσει ανοδικά το βραχυπρόθεσμο ανοδικό κανάλι “C”, στις 2.300 μονάδες, επιταχύνοντας τη γωνία κλίσης της κίνησης. Η επιβεβαιωμένη υπέρβαση και σταθεροποίηση πάνω από τη ζώνη των 2.290 με 2.275 μονάδων θα αλλάξει τον ρυθμό της αγοράς, μετατρέποντας το επίπεδο αυτό σε σημείο ελέγχου για τους αγοραστές.

Όσο ο Γενικός Δείκτης διατηρείται πάνω από τις 2.275 μονάδες, το τεχνικό πλαίσιο επιτρέπει συνέχιση προς τις ανώτερες αντιστάσεις, με επόμενο ορατό ορόσημο τη ζώνη των 2.500 μονάδων ή μια ποσοστιαία συνέχιση ανόδου της τάξης του +6% περίπου. Αλλαγή σχεδιασμού μπορεί να προκληθεί με τη καθοδική διάσπαση της ζώνης των 2.275 με 2.250 μονάδων, ανοίγοντας έτσι συζητήσεις για ένα καθοδικό retracement προς την ισχυρή περιοχή στήριξης των 2.200 μονάδων.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap κινείται στο ίδιο μοτίβο διαλύοντας ανοδικά το κανάλι “Q”, που είχε σχηματιστεί από τα μέσα του περασμένου Δεκέμβρη, στις 5.860 μονάδες. Το στοιχείο αυτό έχει σπρώξει τον δείκτη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 6.000 μονάδων μπαίνοντας έτσι σε ένα νέο εύρος διακύμανσης που μπορεί το άνω όριο να φτάσει έως τις 6.300 μονάδες.

Η εικόνα παραμένει πειθαρχημένη προς την ανοδική πλευρά, με τις διορθώσεις να απορροφώνται γρήγορα κοντά στη γραμμή τάσης. Για να πούμε ότι κάτι αλλάζει προς την πλευρά των πωλητών σε βραχυπρόθεσμο πεδίο, θα πρέπει ο δείκτης να χάσει με αυξημένο τζίρο συναλλαγών το επίπεδο των 5.720 με 5.690 μονάδων.

Ο Τραπεζικός Δείκτης παρουσιάζει μέχρι τώρα την πιο επιθετική κίνηση από το σύνολο της αγοράς, με έντονη ανοδική επιτάχυνση της τάξης του +14% μετά τη σημαντική διάσπαση των 2.500 μονάδων. Η ζώνη αυτή λειτούργησε ως εφαλτήριο για τη μεταφορά τιμών προς τις 2.700 μονάδες, όπου πλέον εντοπίζεται η πρώτη σοβαρή περιοχή ελέγχου. Η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, με περιορισμένες ενδοσυνεδριακές εκτονώσεις. Όσο οι τιμές κρατούν επαφή με τη βραχυπρόθεσμη ανοδική γραμμή και δεν επιστρέφουν κάτω από τις 2.650 μονάδες, το τεχνικό ανοδικό περιθώριο δείχνει αρχικά προς την περιοχή των 2.875 μονάδων και μετά προς το όριο των 3.000 μονάδων.

Τέλος ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Mid Cap φαίνεται στο τριημερήσιο διάγραμμα τιμών να βρίσκεται σε φάση επαναφοράς μετά την ανοδική καταστρατήγηση του πλαγιοκαθοδικού καναλιού “Q”, με την περιοχή των 2.770 με 2.750 μονάδων να λειτουργεί ως κρίσιμο σημείο ισορροπίας. Εδώ η επαναπροσέγγιση των 2.880 με 2.920 μονάδων θα αποτελέσει σημαντικό τεστ αντοχής για τη συνέχεια. Πέρασμα πάνω από εκεί θα ανάψει τα φώτα στο επίπεδο των 3.025 με 3.050 μονάδων. Ο δείκτης πάντως βρίσκεται σε σημαντική υστέρηση σε σχέση με τη συνολική κίνηση της αγοράς και του Γενικού Δείκτη, κάτι που ίσως τραβήξει τα βλέμματα των swing αγοραστών.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

February 2, 2026