Μετά-τις-belharra-οι…-Μπλε-Φάλαινες:-Το-ισραηλινό-υποβρύχιο-που-προσανατολίζεται-να-αγοράσει-η-Αθήνα

Μετά τις φρεγάτες Belharra οι… Μπλε Φάλαινες. Πρόκειται για μη επανδρωμένα ισραηλινά υποβρύχια που προσανατολίζεται να αγοράσει η Αθήνα. Μάλιστα, υπογράφηκε ήδη συμφωνία, εάν και εφόσον επιλεγεί για συμπαραγωγή μεταξύ τις ισραηλινής αεροπορικής βιομηχανίας και της ελληνικής, μπορεί να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ένα συμβατικό υποβρύχιο, τα οποία πλέον δεν θα μπαίνουν στην «πρώτη γραμμή» διακινδυνεύοντας τα πληρώματά τους.

Όπως αναφέρει ο στρατιωτικός αναλυτής του ΣΚΑΪ Γιάννης Παλιούρας το BlueWhale έχει μήκος 10,9 μέτρα, θυμίζοντας μια μεγάλη τορπίλη, ταχύτητα 7 κόμβων, αυτονομία τεσσάρων εβδομάδων, μπορεί να εκτελεί αποστολές χωρίς εντολή με τεχνητή νοημοσύνη, είναι αθόρυβο και μπορεί να φθάσει σε βάθος 300 μέτρων.

Μπορεί να συλλέξει πληροφορίες με αισθητήρες στα ρηχά, πχ. κοντά σε έναν ναύσταθμο και να δώσει και στοιχεία στοχοποίησης. Σε ό,τι αφορά τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, κυνηγάει υποβρύχια, δεν έχει οπλισμό, αλλά τα εντοπίζει, κάνοντας πράξη το στρατιωτικό ρητό «ό,τι εντοπιστεί βάλλεται, ό,τι βάλλεται καταστρέφεται», κάνει δηλαδή το πρώτο βήμα για την λεγόμενη «αλυσίδα καταστροφής».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παράλληλα, το BlueWhale συνεργάζεται με συμβατικά υποβρύχια. Ήδη στρατιωτικά αεροσκάφη συνεργάζονται με drones που προστατεύουν τα αεροσκάφη, στην επιφάνεια πλοία ρομπότ συνεργάζονται με πλοία επιφανείας και τώρα έχουμε και συνεργασία του μη επανδρωμένου υποβρυχίου με τα συμβατικά υποβρύχια που λειτουργεί σαν «μακρύ χέρι» του συμβατικού υποβρυχίου, αυξάνοντας την εμβέλειά του.

Σε ό,τι αφορά τον ναρκοπόλεμο το ισραηλινό υποβρύχιο είναι επίσης αποτελεσματικό, με τη νάρκη να αποτελεί το πλέον θανατηφόρο όπλο στη θάλασσα. Ενδεικτικά, το 70% των απωλειών στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν από νάρκες.

Η απόκτησή του θα σημάνει ένα ακόμη τεχνολογικό άλμα για την Ελλάδα, ενισχύοντας το Πολεμικό Ναυτικό, και γίνεται το «μάτι» της χώρας μας στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Περνάμε έτσι στην εποχή του μη επανδρωμένου Πολεμικού Ναυτικού. Σημειώνεται στη Μαύρη Θάλασσα ένα ανύπαρκτο ναυτικό με θαλάσσια και μη drones στέρησαν από τους Ρώσους με τον στόλο τους τη δυνατότητα να επιχειρούν.

Το κόστος υπολογίζεται σε 80 εκατ. ευρώ ανά μικροϋποβρύχιο, χωρίς αγορά/υποστήριξη/υποδομή/υποστήριξη/εκπαίδευση και βέβαια τις εξοπλιστικές επιλογές του αγοραστή. Η σκέψη είναι για αγορά ενός δοκιμαστικά και 6+6.

