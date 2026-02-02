Με-άνοδο-έκλεισαν-και-οι-τρεις-βασικοί-χρηματιστηριακοί-δείκτες-της-wall-street

Ανοδικά έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, με τους επενδυτές να προσπερνούν τις πρόσφατες απώλειες σε άργυρο και bitcoin.

Ο δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 515,19 μονάδες ή 1,05%, κλείνοντας στις 49.407,66, ενώ ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,54% και έκλεισε στις 6.976,44. Ο Nasdaq σημείωσε επίσης άνοδο 0,56% και τερμάτισε στις 23.592,11.

Το bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 80.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ένδειξη ότι οι επενδυτές απομακρύνονται από τους κινδύνους μετά τις έντονες πτώσεις σε χρυσό και άργυρο. Ο άργυρος, που έχει διπλασιαστεί περίπου τον τελευταίο χρόνο, κατέρρευσε 30% την Παρασκευή, καταγράφοντας την χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από το 1980. Οι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού μειώθηκαν περίπου 11% την ίδια μέρα.

Το κρυπτονόμισμα και τα δύο πολύτιμα μέταλλα ανέκτησαν μέρος των απωλειών τους, βοηθώντας στη μείωση των ζημιών στις μετοχές και στην εκτόνωση της διάθεσης αποφυγής κινδύνου. Το bitcoin διαπραγματευόταν τελευταία γύρω στα 78.000 δολάρια, ενώ ο χρυσός και το ασήμι σημείωσαν πτώση 4% και 5% αντίστοιχα.

Η Wall Street στράφηκε επίσης στην Nvidia, καθώς εγείρονται ερωτήματα γύρω από τις επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές με γνώση της υπόθεσης, ανέφερε ότι τα σχέδια της Nvidia να επενδύσει 100 δισ. δολάρια στην OpenAI έχουν σταματήσει, με τους διευθυντές της εταιρείας να εκφράζουν αμφιβολίες για τη συμφωνία. Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν σχεδόν 3%.

Μεγάλα κέρδη

Περισσότερες από 100 εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, περιλαμβανομένων των Amazon και Alphabet – οι μετοχές και των δύο αυξήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση. Η συνολική περίοδος ανακοινώσεων κερδών έχει ξεκινήσει δυναμικά, αν και έχουν σημειωθεί κάποιες υψηλού προφίλ πωλήσεις μετά την ανακοίνωση κερδών, όπως η Microsoft.

Η Disney ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Ωστόσο, η μετοχή έπεσε 7% μετά την προειδοποίηση της εταιρείας για προκλήσεις από τους διεθνείς επισκέπτες στα εγχώρια πάρκα.

Ωστόσο, οι στρατηγικοί αναλυτές της Deutsche Bank σημείωσαν το Σαββατοκύριακο ότι ο ρυθμός αύξησης των κερδών είναι σε καλό δρόμο για να είναι ο ισχυρότερος των τελευταίων τεσσάρων ετών. Μέχρι στιγμής, περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών του S&P 500 έχει ανακοινώσει αποτελέσματα και περίπου το 78% αυτών έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες, σύμφωνα με την FactSet.

«Αν σκεφτεί κανείς τι ανησυχεί τους επενδυτές για τις τιμές των μετοχών στη χώρα μας, είναι κυρίως οι αποτιμήσεις, ειδικά στο ανώτερο φάσμα κεφαλαιοποίησης», δήλωσε ο δήλωσε ο Τιμ Χόλαντ, διευθυντής επενδύσεων στην Orion. «Η διψήφια αύξηση κερδών για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο θα βοηθούσε σημαντικά να μετριαστούν αυτές οι ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια».