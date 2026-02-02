Νέα-Αριστερά-κατά-Μητσοτάκη:-Δεν-είναι-συνταγματική-αναθεώρηση,-είναι-μπάζωμα

Trending
- ΣΥΡΙΖΑ: Σιωπή για τα σκάνδαλα, υπεκφυγές για τις ευθύνες, αλαζονεία και κυνισμός
- Μαρινάκης: Χωρίς ουσιαστική συναίνεση, δεν θα έχουμε και ουσιαστική αναθεώρηση του Συντάγματος
- ΕΥΔΑΠ για δηλώσεις Δούκα: Η προστασία του νερού απαιτεί ευθύνη από όλους – Αναγκαίες οι επενδύσεις 2,5 δισ.
- Πιερρακάκης: Στρατηγικής σημασίας για τη θέση της χώρας η συνεργασία με την ΕΤΕπ
- Κατρίνης: Η συνταγματική αναθεώρηση προσφέρεται για συναινέσεις, όχι για επικοινωνιακή εκμετάλλευση
- Türkiye: «Πρωτοποριακές οι δηλώσεις Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις Φιντάν θετικό βήμα»
- «Κάκιστη διατύπωση»: Διευκρινίσεις Αλεξοπούλου για το «τσάμπα πέθανε» μετά την αναφορά Μητοσάκη
- Ξεκινά στα Ιωάννινα ο προσυνεδριακός διάλογος για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ