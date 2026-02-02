Οι-Ρώσοι-δισεκατομμυριούχοι-αύξησαν-την-περιουσία-τους-κατά-19-δισεκατομμύρια-δολάρια

Ο συνολικός πλούτος των πλουσιότερων επιχειρηματιών της Ρωσίας έχει αυξηθεί κατά 19,392 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς του πρακτορείου RIA Novosti ,που βασίζονται στον σχετικό δείκτη του -.

Ο Βλαντιμίρ Ποτάνιν, ένας από τους βασικούς ιδιοκτήτες της Norilsk Nickel, παρέμεινε στην κορυφή της λίστας, με την περιουσία του να αυξάνεται κατά 3,46 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 29,9 δισεκατομμύρια.

Ο Αλεξέι Μορντάσοφ, της Severstal, διατήρησε τη δεύτερη θέση με καθαρή αξία 27,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη κατά 1,28 δισεκατομμύρια.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο συνιδιοκτήτης της Novatek, Λεονίντ Μίκελσον, του οποίου η περιουσία αυξήθηκε κατά 1,93 δισεκατομμύρια, στα 25,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ιδιοκτήτης της NLMK, Βλαντιμίρ Λίσιν, βρέθηκε στην τέταρτη θέση, με την περιουσία να αυξάνεται κατά 677 εκατομμύρια δολάρια στα 24,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην πέμπτη θέση βρέθηκε ο συνιδιοκτήτης της Lukoil, Βάγκιτ Αλεκπέροφ, με καθαρή περιουσία 24,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Δείκτης Δισεκατομμυριούχων του - κατατάσσει τους 500 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 20 Ρώσων ολιγαρχών, ο συνολικός πλούτος των οποίων εκτιμάται στα 318,48 δισεκατομμύρια δολάρια.