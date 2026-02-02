Ο-Έλον-Μασκ-προωθεί-τη-συγχώνευση-των-space-x-και-xai

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση της SpaceX με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI βρίσκεται ο Έλον Μασκ, καθώς ο δισεκατομμυριούχος κινείται με ταχύτητα για να ενοποιήσει την επιχειρηματική του αυτοκρατορία, όπως μεταδίδει το -.

Επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές το αμερικανικό πρακτορείο αναφέρει ότι οι δύο εταιρείες έχουν ήδη ενημερώσει ορισμένους από τους επενδυτές τους για τα σχέδια, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία τους καθώς οι πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η ανακοίνωση συμφωνίας ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Παρά ταύτα, οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και δεν αποκλείεται οι συνομιλίες να παραταθούν, ενώ θα μπορούσαν ακόμη και να ναυαγήσουν. Εκπρόσωποι των SpaceX και xAI δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο εκτός ωραρίου.

Δύο κολοσσοί εκτός χρηματιστηρίου

Εφόσον ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα ενώσει δύο από τις μεγαλύτερες μη εισηγμένες εταιρείες παγκοσμίως. Η xAI με βάση τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης τον Σεπτέμβριο εμφανίζει αποτίμηση 200 δισ. δολαρίων, ενώ η SpaceX υπολογίζεται, σύμφωνα με 800 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες του -.

Η συγχώνευση θα έφερνε κοντά μια εταιρεία που «καίει» μετρητά —την xAI— με τη σαφώς πιο ώριμη SpaceX, η οποία κατασκευάζει τους πυραύλους και τους δορυφόρους που θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα από τα πιο φιλόδοξα οράματα του Μασκ: τη δημιουργία data centers στο Διάστημα για εξαιρετικά απαιτητικούς υπολογισμούς τεχνητής νοημοσύνης.

Data centers στο Διάστημα

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η SpaceX έχει ζητήσει άδεια να εκτοξεύσει έως και ένα εκατομμύριο δορυφόρους σε γήινη τροχιά, σύμφωνα με σχετική κατάθεση που έγινε την Παρασκευή. Ένα τέτοιο δίκτυο θα μπορούσε, θεωρητικά, να προσφέρει την υποδομή για υπολογιστική ισχύ πρωτοφανούς κλίμακας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Reuters είχε επίσης μεταδώσει ότι SpaceX και xAI βρίσκονται σε συζητήσεις για συγχώνευση, επικαλούμενο πρόσωπο με γνώση του θέματος και εταιρικά έγγραφα.

Στο βάθος… IPO και Tesla

Παράλληλα, η SpaceX —η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) που θα μπορούσε να την αποτιμήσει έως και στα 1,5 τρισ. δολάρια— έχει συζητήσει και τη σκοπιμότητα μιας ενδεχόμενης σύμπραξης με την Tesla Inc., όπως έχει αναφέρει στο παρελθόν το - News.

Αν τελικά προχωρήσει, η συγχώνευση SpaceX-xAI θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική του Έλον Μασκ να «δέσει» τεχνητή νοημοσύνη, Διάστημα και ενέργεια σε ένα ενιαίο, φιλόδοξο οικοσύστημα.