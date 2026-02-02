Ο-αγωγός-turkstream-αυξάνει-τη-ροή-Ρωσικού-αερίου-στην-Ευρώπη

Την ώρα που οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται να καταργήσουν σταδιακά το ρωσικό φυσικό αέριο, τα στοιχεία του Ιανουαρίου αποκαλύπτουν μια διαφορετική πραγματικότητα: Οι παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού TurkStream αυξήθηκαν κατά 7% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Τα στοιχεία προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Υποδομών Φυσικού Αερίου και Αεροπορίας Συγκεκριμένα, μέσω του TurkStream διοχετεύθηκαν προς την ΕΕ σχεδόν 19 τεραβατώρες (TWh) ρωσικού φυσικού αερίου, σε σύγκριση με περίπου 17,7 TWh τον Ιανουάριο του 2025.

«Αυτή η αύξηση είναι πολιτικά ευαίσθητη, καθώς ο TurkStream είναι η τελευταία εναπομένουσα διαδρομή για το ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη μετά τη διακοπή της μεταφοράς μέσω Ουκρανίας στα τέλη του 2024.

Η ΕΕ έχει αποφασίσει να καταργήσει πλήρως το ρωσικό φυσικό αέριο -συμπεριλαμβανομένου του LNG- το αργότερο έως το 2027.

Το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω του TurkStream παραμένει πάντως ακόμη, σταθεροποιητικός παράγοντας για την ενεργειακή προμήθεια της Ευρώπης, αν και οι εναλλακτικοί αγωγοί κατέγραψαν επίσης αύξηση της μεταφοράς αερίου.

Τον Ιανουάριο, πάνω από 10,5 TWh φυσικού αερίου διοχετεύθηκαν από το Αζερμπαϊτζάν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω των αγωγών TANAPP (Trans-Anatolian Pipeline και TAP (Trans-Adriatic Pipeline), καταγράφοντας αύξηση περίπου 13%. Από αυτές τις προμήθειες, περίπου 8,3 TWh κατευθύνθηκαν μόνο στην Ιταλία. Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έχει επίσης ξεκινήσει την μεταφορά φυσικού αερίου μέστω του TAP,στη Γερμανία και την Αυστρία.

Αύξηση των εισαγωγών LNG

Το κύριο βάρος της πρόσθετης ζήτησης φυσικού αερίου στην ΕΕ τον Ιανουάριο δεν καλύφθηκε μέσω αγωγών, αλλά μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Οι εισαγωγές LNG σε ολόκληρη την ΕΕ αυξήθηκαν σε 163 TWh τον Ιανουάριο, καταγράφοντας άνοδο περίπου 24% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η πρόσθετη χειμερινή ζήτηση καλύφθηκε έτσι κυρίως μέσω LNG – σημαντικά περισσότερο από ό,τι μέσω αγωγών. Αυτό αντιστοιχεί στις προσδοκίες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), ο οποίος προβλέπει ρεκόρ εισαγωγών LNG στην ΕΕ ,για το 2026 , παρόλο που η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου μειώνεται.