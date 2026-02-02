Ο Τραμπ θέλει μια «καυτή, καυτή» οικονομία – K. Rogoff

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στοιχηματίζει ότι η επιθετική δημοσιονομική τόνωση, η απορρύθμιση και η χαλαρότερη νομισματική πολιτική μπορούν να επιφέρουν ταχεία ανάπτυξη χωρίς να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό. Ωστόσο, αιώνες εμπειρίας σε δεκάδες χώρες υποδηλώνουν ότι το είδος του ετερόδοξου πειράματος που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη στις ΗΠΑ σπάνια έχει καλή κατάληξη μακροπρόθεσμα.

Αν υπάρχει ένα τραγούδι που αποτυπώνει το όραμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την οικονομία των ΗΠΑ το 2026, αυτό είναι η διασκευή του Buster Poindexter το 1987 του τραγουδιού « Hot Hot Hot », με τον στίχο για «παντού γύρω μου ανθρώπους που κάνουν πάρτι». Αυτή, τουλάχιστον, ήταν η αδιαμφισβήτητη ατμόσφαιρα που προερχόταν από την συνοδεία του Τραμπ στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αυτόν τον μήνα.

Ο Τραμπ και η ομάδα του έφτασαν στο Νταβός με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Τα μαζικά δημοσιονομικά κίνητρα – τόσο τα συνεχιζόμενα όσο και τα πρόσφατα υποσχεθέντα στο πλαίσιο του νόμου One Big Beautiful Bill Act της κυβέρνησης – σύντομα θα ενισχυθούν από μια απότομη αύξηση των αμυντικών δαπανών και ενδεχομένως ακόμη και από έναν νέο γύρο επιταγών ύψους 2.000 δολαρίων για τους περισσότερους Αμερικανούς , τύπου COVID-19 . Οι κανονισμοί της εποχής Μπάιντεν θα καταργηθούν δυναμικά και θα διοριστεί ένας νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο οποίος θα επιλεγεί για την προθυμία του να προβεί σε πολλαπλές μειώσεις επιτοκίων.

Συνολικά, μας είπαν ότι αυτές οι πολιτικές θα ωθήσουν την αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ στο 4-5%, ίσως και στο 6%. Ακόμα καλύτερα, ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να μειώνεται, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων θα μειωθούν και όλοι θα ζήσουν ευτυχισμένοι για πάντα.

Ενώ αυτό το σενάριο δεν είναι αδύνατο, είναι εξαιρετικά απίθανο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα των ΗΠΑ, αν και μόνο με έναν μέτριο ετήσιο ρυθμό περίπου 0,5%. Ομοίως, η απορρύθμιση μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά βραχυπρόθεσμα κέρδη και η Ευρώπη θα μπορούσε σίγουρα να επωφεληθεί περισσότερο από αυτήν, όπως τόνισε επανειλημμένα ο Τραμπ στο Νταβός, όταν δεν εξαπέλυε προσωπικές προσβολές στους Ευρωπαίους ηγέτες. Αλλά αυτές οι επιπτώσεις στην πλευρά της προσφοράς υπολείπονται κατά πολύ αυτού που θα χρειαζόταν για να αυξηθεί η βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη κατά αρκετές ποσοστιαίες μονάδες.

Αντίθετα, η απελευθέρωση μαζικών δημοσιονομικών κινήτρων σε μια οικονομία, ειδικά σε μια οικονομία στην οποία η αύξηση του εργατικού δυναμικού έχει περιοριστεί από περιοριστικές πολιτικές μετανάστευσης, αναπόφευκτα θα ωθήσει τη ζήτηση πέρα ​​από την προσφορά, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια είναι πιο πιθανό να αυξηθούν παρά να μειωθούν, καθώς οι επενδυτές αναζητούν αποζημίωση για τους κινδύνους του πληθωρισμού.

Εκτός από ένα σημαντικό αρνητικό σοκ, η αύξηση της ζήτησης θα ενισχύσει τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη, αλλά ο πληθωρισμός είναι γνωστός για την «ασταθή» του φύση. Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αναθεωρούν αργά τις προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό και, επειδή οι τιμές δεν προσαρμόζονται ταυτόχρονα, οι ανταγωνιστικές πιέσεις περιορίζουν την ταχύτητα με την οποία μπορεί να ανταποκριθεί οποιαδήποτε επιχείρηση. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, ακόμη και ο υπερπληθωρισμός συνήθως χρειάζεται χρόνια, όχι μήνες, για να αναπτυχθεί.

Ωστόσο, εάν ο Τραμπ και ο νέος πρόεδρος της Fed δώσουν προτεραιότητα στην ταχεία ανάπτυξη έναντι της σταθερότητας των τιμών, ο πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει κοντά στο 3% και να κυμανθεί προς το 4% μέχρι τα τέλη του 2027 αντί να μειωθεί στο 2%, όπως προέβλεψε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην τελευταία ενημέρωση των Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών του .

Φυσικά, ένα σημαντικό αρνητικό σοκ – μια νέα πανδημία, μια οικονομική κρίση ή, πιο εύλογα, μια διόρθωση της χρηματιστηριακής αγοράς – θα μπορούσε να εκτροχιάσει αυτό το σενάριο υψηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού. Και μια κυβερνοσύγκρουση ή ένας πόλεμος πλήρους κλίμακας που θα οδηγήσει σε αύξηση των αμυντικών δαπανών, επιπλέον μιας ήδη υπερθερμασμένης οικονομίας, θα ήταν ακόμη πιο αποσταθεροποιητικό.

Δεδομένου του πόσο αντιδημοφιλής είναι ο πληθωρισμός στους ψηφοφόρους, γιατί είναι πρόθυμος ο Τραμπ να αναλάβει αυτό το ρίσκο; Ίσως πιστεύει ειλικρινά ότι τα οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη και την απορρύθμιση θα είναι τεράστια, ενώ το κόστος των δασμών του από την πλευρά της προσφοράς θα είναι ελάχιστο, επιτρέποντας στην παραγωγή να επεκταθεί αρκετά ώστε να καλύψει την υψηλότερη ζήτηση. Αν ναι, οι πιο πραγματιστές οικονομικοί σύμβουλοί του θα έπρεπε να είχαν αντιδράσει.

Κάποιος υποψιάζεται, ωστόσο, ότι ο Τραμπ κατανοεί πολύ καλά τι συμβαίνει όταν η ζήτηση ξεπερνά διαρκώς την προσφορά και πιστεύει ότι η προοπτική μιας βραχυπρόθεσμης οικονομικής ώθησης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου αξίζει το ρίσκο. Από την οπτική του, ο πληθωρισμός μπορεί να είναι πολιτικά καταστροφικός, αλλά μια συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών που θα εμποδίσει την ικανότητά του να επιβάλει την ατζέντα του θα ήταν πολύ χειρότερη.

Βεβαίως, η οικονομία των ΗΠΑ τα πήγε πολύ καλά κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του Τραμπ, και δύσκολα μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς που καυχιέται γι’ αυτό. Αλλά οι ισχυρισμοί του – κυρίως ο συχνά επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός του ότι κληρονόμησε μια « τρομερή » οικονομία από τον Τζο Μπάιντεν – είναι υπερβολικοί. Όταν μίλησε στο Νταβός πέρυσι, κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της δεύτερης προεδρίας του, ο δυναμισμός της Αμερικής ήταν ήδη ο φθόνος του κόσμου. Αυτή η επιτυχία δεν υλοποιήθηκε εν μία νυκτί.

Παρά την ισχυρή απόδοση της αμερικανικής οικονομίας το 2025, η οποία είναι πιθανό να συνεχιστεί και το 2026 (ίσως και να γίνει ακόμη και έξαρση), είναι δύσκολο να ξεφύγει κανείς από το συμπέρασμα ότι μεσοπρόθεσμα οι αποφάσεις του Τραμπ κατά το περασμένο έτος θα εκθέσουν τις ΗΠΑ σε τεράστιους κινδύνους, όπως ο πληθωρισμός, η αστάθεια της αγοράς και η επιταχυνόμενη μείωση της κυριαρχίας του δολαρίου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική του, οι προσπάθειες εκφοβισμού της Fed να μειώσει τα επιτόκια και η ταχεία χρηματοπιστωτική απορρύθμιση – για να μην αναφέρουμε την κραυγαλέα διαφθορά του και τις επανειλημμένες καταχρήσεις εκτελεστικής εξουσίας.

Αιώνες εμπειρίας σε δεκάδες χώρες υποδηλώνουν ότι το είδος του ετερόδοξου πειράματος που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη στις ΗΠΑ σπάνια έχει καλό τέλος μακροπρόθεσμα. Για να δανειστούμε για άλλη μια φορά από το «Hot Hot Hot», μια «θεμελιώδης εμπλοκή» είναι σχεδόν βέβαιη.