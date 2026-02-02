Παπαθανάσης:-Νέο-πρόγραμμα-ανακαίνισης-κατοικιών-με-επιδότηση-έως-90%

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση 50% για επενδυτικά σχέδια έως 150.000 ευρώ, με στόχο τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Για τα προγράμματα που στοχεύουν στην στεγαστική κρίση αλλά και στο νέο πρόγραμμα «Παράγουμε στην Ελλάδα» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης στην ΕΡΤ.

Ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε την έναρξη νέου προγράμματος ανακαίνισης κατοικιών, το οποίο χαρακτήρισε πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη, καθώς για πρώτη φορά επιδοτούνται όχι μόνο ενεργειακές αναβαθμίσεις αλλά και εργασίες λειτουργικής και αισθητικής ανακαίνισης.

Όπως εξήγησε, για κατοικία 60 τ.μ. η επιδότηση μπορεί να φτάσει τις 18.000 ευρώ, καλύπτοντας εργασίες όπως κουζίνα, μπάνιο, δάπεδα και βαψίματα. Το πρόγραμμα αφορά τόσο ιδιοκατοικούμενα ακίνητα όσο και κλειστά διαμερίσματα άνω των δύο ετών, με την προϋπόθεση ότι θα διατεθούν προς ενοικίαση.

Στην περίπτωση των κλειστών διαμερισμάτων, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τα ενοικιάσει μετά την ανακαίνιση, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ενοικίου για τρία χρόνια. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, αυτό μεταφράζεται σε όφελος περίπου 17,5% για τον ενοικιαστή.

Για τα ιδιοκατοικούμενα ακίνητα, προβλέπεται υποχρέωση παραμονής του ιδιοκτήτη στο ακίνητο για τουλάχιστον τρία χρόνια, με μηχανισμό ελέγχου αντίστοιχο εκείνου που εφαρμόζεται σε άλλα στεγαστικά προγράμματα.

Νέο πρόγραμμα «Παράγουμε στην Ελλάδα» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιπλέον, ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με τίτλο «Παράγουμε στην Ελλάδα», προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τέλη Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση 50% για επενδυτικά σχέδια έως 150.000 ευρώ, με στόχο τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Εκτιμάται ότι θα στηρίξει 5.000–6.000 επιχειρήσεις, με δυνατότητα διεύρυνσης σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος.

«Σπίτι μου 2»: Πάνω από 12.000 πολίτες έχουν αγοράσει κατοικία

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», με το οποίο περισσότεροι από 12.000 πολίτες έχουν ήδη αγοράσει κατοικία σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πλήρης απορρόφηση των 2 δισ. ευρώ έως τις 31 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση επιτοκίου 50%, η οποία φτάνει στο 75% για τρίτεκνους και πολύτεκνους, ενώ η μηνιαία δόση του δανείου είναι χαμηλότερη από το αντίστοιχο ενοίκιο. Το μέσο εισόδημα των ωφελούμενων οικογενειών ανέρχεται στις 20.500 ευρώ, με αυξημένη συμμετοχή από περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Θεσσαλία, η Ήπειρος και η Δυτική Ελλάδα.

Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων και πρόβλεψη για ΑμεΑ

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος έχουν ήδη μία φορά διευρυνθεί, καθώς πλέον τετραμελής οικογένεια μπορεί να ενταχθεί με ετήσιο εισόδημα έως 45.000 ευρώ, από 35.000 ευρώ προηγουμένως. Παράλληλα, έχει επεκταθεί και το ηλικιακό όριο των επιλέξιμων ακινήτων για συμπολίτες με αναπηρία.

Η απορρόφηση του προγράμματος προσεγγίζει ήδη το 80%, με την εκτίμηση ότι έως το τέλος της περιόδου εφαρμογής θα φτάσει το 100%, οδηγώντας συνολικά 15.000–16.000 οικογένειες στην απόκτηση κατοικίας.

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: «Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ»

Αναφερόμενος στο ΕΣΠΑ 2021–2027, ο αναπληρωτής υπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις απορρόφησης μεταξύ των κρατών-μελών και ότι η συνολική απορρόφηση ανέρχεται στο 22%, με τον χρονικό ορίζοντα να εκτείνεται έως το 2030.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε ότι ο στόχος είναι να απορροφηθούν πλήρως τα 36 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 18 δισ. επιδοτήσεις και 18 δισ. δάνεια, σημειώνοντας ότι οι ανακατευθύνσεις πόρων γίνονται ώστε να μην χαθεί κανένα κονδύλι.