Πράσινα τιμολόγια: Σταθερές χρεώσεις τον Φεβρουάριο – Στα 18,7 λεπτά ανά kWh η μέση τιμή

Η διατήρηση των χονδρεμπορικών τιμών, χάρις σε ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά, επέτρεψε να μείνουν πρακτικά αμετάβλητα τα πράσινα προϊόντα. Από 13,9 έως 25,3 λεπτά οι χρεώσεις.

Τις εκτιμήσεις αναλυτών, που ανέφεραν στο - ότι στις χρεώσεις Φεβρουαρίου δεν αναμένονται παρά οριακές αυξομειώσεις, επιβεβαιώνουν οι τιμές που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές για τα πράσινα τιμολόγιά τους. Είναι ενδεικτικό ότι πολλές εταιρείες διατήρησαν αμετάβλητες τις χρεώσεις τους, τη στιγμή που η μεγαλύτερη ενίσχυση δεν ξεπερνά το 6% και η μεγαλύτερη μείωση το 4%.

Ως αποτέλεσμα, οι χρεώσεις ξεκινούν από 13,9 και φτάνουν μέχρι τα 25,3 λεπτά ανά kWh, ενώ το εύρος τιμών τον προηγούμενο μήνα ήταν σχεδόν πανομοιότυπο (από 13,9 έως 25,2 λεπτά). Επίσης, η μέση χρέωση διαμορφώνεται στα 18,7 λεπτά ανά kWh, πρακτικά αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιανουάριο (18,6 λεπτά).

Αυτή η εικόνα σταθερότητας είναι αποτέλεσμα της διατήρησης των χονδρεμπορικών τιμών τον Ιανουάριο στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος μήνας του 2026 έκλεισε με οριακή μείωση 1%, στα 108,67 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, από 110,04 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Δεκέμβριο.

Με βάση τα παραπάνω, ο Ιανουάριος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το γεγονός ότι το «πρασίνισμα» του μίγματος περνά στη λιανική, περιορίζοντας το ενεργειακό κόστος. Κι αυτό γιατί, όπως έγραψε το -, η συγκράτηση των τιμών στη χονδρική οφείλεται στη μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ (και κυρίως των αιολικών) και των υδροηλεκτρικών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις των εταιρειών:

– Αμετάβλητο για 3ο μήνα διατήρησε η ΔΕΗ το πράσινο οικιακό τιμολόγιό της (Γ1), στα 13,929 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή προκύπτει με έκπτωση 5,83% επί της βασικής χρέωσης, την οποία θα λάβουν στο σύνολό της όσοι πελάτες εξόφλησαν εμπρόθεσμα τον προηγούμενο λογαριασμό τους καθώς και είναι εγγεγραμμένοι (ή θα εγγραφούν) στο mydei.gr.

Στην περίπτωση που για παράδειγμα δεν ικανοποιείται καμία από τις δύο προϋποθέσεις, η χρέωση για τον καινούριο μήνα είναι 14,774 λεπτά ανά kWh, από 14,378 λεπτά τον Ιανουάριο. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω τιμές αφορούν τις πρώτες 200 κιλοβατώρες κατανάλωσης, αφού η ΔΕΗ αναπροσαρμόζει από τον Φεβρουάριο σε αυτό το ύψος το όριο της πρώτης κλίμακας, έπειτα από την προωθητική ενέργεια που «έτρεξε» τους προηγούμενους μήνες.

Για μηνιαίες καταναλώσεις που ξεπερνούν τις 200 κιλοβατώρες, η χρέωση ξεκινά από τα 15,4 λεπτά ανά kWh (στην περίπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης και εγγραφής στο mydei.gr). Τον Ιανουάριο για τη δεύτερη κλίμακα κατανάλωσης (η οποία ξεκινούσε ωστόσο από τις 500 κιλοβατώρες) ήταν 16,33 λεπτά ανά kWh.

Για τους καταναλωτές που έχουν διζωνικό τιμολόγιο, στις ώρες μειωμένης χρέωσης η τιμή ξεκινά από τα 12,504 λεπτά ανά kWh.

– Στα 15,9 λεπτά ανά kWh τιμολογείται από την Protergia (Metlen) το Protergia Home Value Special, με την έκπτωση συνέπειας. Η χρέωση είναι σταθερή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

– Σταθερό στα 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα διατήρησε η ΗΡΩΝ το ΗΡΩΝ Basic Home, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας που παρέχει η εταιρεία. Πρόκειται για τον 5ο συνεχόμενο μήνα που παραμένει αμετάβλητο.

– Τιμή 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα έχει το Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακό της Enerwave (πρώην Elpedison) για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες κατανάλωσης, καταγράφοντας αύξηση 4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Από την 101 κιλοβατώρα και πάνω, η χρέωση τον Φεβρουάριο είναι 24,169 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με μείωση 4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν είχε διαμορφωθεί σε 25,086 λεπτά.

– Σταθερή στα 20,9 λεπτά ανά kWh παραμένει τον Φεβρουάριο η χρέωση στο «Ρεύμα Οικιακό», το ειδικό τιμολόγιο της «Φυσικό Αέριο».

– Μείωση 4% καταγράφεται στο ειδικό τιμολόγιο της Ελίν, Power On! Home Green, το οποίο τον Φεβρουάριο έχει τιμή 16,491 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 17,263 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

– Αύξηση 5% σημειώνει το ειδικό τιμολόγιο της NRG, η χρέωση του οποίου είναι 20,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 19,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Ιανουάριο.

– Χρέωση 21,784 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσε η Volton για το Volton Green Ειδικό. Καταγράφεται αύξηση 6% σε σχέση με τον Ιανουάριο (20,53 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

– Στα 25,25 λεπτά ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση της ZeniΘ στο «πράσινο» Power Home Start, με συνέπεια να παραμένει πρακτικά αμετάβλητη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (25,23 λεπτά).